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社會 社會焦點 保障人權

海巡署驅離陸越界漁船釀2死　管碧玲親上火線駁「隱匿說」

▲▼ 金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲海巡署驅離越界快艇，快艇翻覆釀4人落海，最後2人死亡。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

我海巡署日前追緝中國大陸越界漁船，第一時間稱因對方「蛇行拒檢，不慎翻覆」，造成2人死亡，不過金門地檢署介入調查後，海巡署改口稱雙方追逐時船身有「多次接觸」，遭質疑刻意隱匿碰撞事實。對此，海委會主委管碧玲親上火線駁斥「隱匿說」，強調海巡署沒有隱匿的動機，她2天前就曾表示本案受第三人責任險的保障，而會有第三人責任險，就代表有碰撞。

針對金門海域事件，海巡署一開始只說蛇行翻覆，被質疑隱匿碰撞的事實，管碧玲表示，這部分她要替他們說明，緊追登檢前任何個案都是一個不斷貼近，多次碰觸的過程，因為要靠近，才能跳上受檢船舶，在靠近、調整彼此船位的過程，就有持續碰觸的風險，此時蛇行，加倍危險！

▲▼管碧玲聯訪 大陸漁船相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管碧玲駁斥隱匿說，強調沒有動機。（ETtoday資料照片／記者屠惠剛攝）

管碧玲指出，海巡署的說明方式，是基於他們日常的經驗，沒有隱匿的動機，這種事情無法隱匿，誰都知道。她不斷地說海巡在海上執法是在搏命，十分心疼他們，是因為她不斷地看到同仁在生死一線間執法。

管碧玲也重申，這種事情不可能隱匿，海巡沒有隱匿的動機，並強調兩天前自己就揭露，本案受第三人責任險的保障，這也是基本常識，會有第三人責任險，就是有碰撞，海域和陸域上的車禍是一樣的，沒有碰撞，怎麼會有第三人責任險？

另外，管碧玲並指出，有關案情的部分，她一直說海巡署的說法會被認為難昭公允，所以才會說我們不偏不倚，大公無私，請檢察官偵辦還原真相，但是有關隱匿碰撞這件事，與案情無關，必須替他們說明。

管碧玲強調，海巡是國家寶貴的資產，他們在海上替我們抓走私偷渡毒品槍枝，替我們護漁救難千里送藥，請大家珍惜海巡，請大家相信司法，「請大家可以罵我、不要罵海巡！」

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