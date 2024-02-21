2陸漁工遺體「拒絕火化」！今頭七家屬神隱　業者：法會沒法進行

▲2漁工今頭七，家屬拒絕火化遺體，殯葬業者透露家屬未出席無法進行法會。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

大陸一艘快艇14日非法闖入金門海域，並拒絕我方海巡攔檢，一路蛇行導致翻覆釀成2死意外。昨(20日)死者家屬抵達金門料理後事，但卻認為案情還有疑點，拒絕將遺體火化，目前死者仍暫時冰存在殯儀館。協助處理的許姓殯葬業者指出，今天是頭七，本來安排早上9點辦法會，但結果家屬都沒來，「總不能讓我們一直等，要來、不來都搞不清楚！」

許姓業者指出，死者家屬認為海巡在處理上沒有誠意，且遺體上有多處傷痕，懷疑死因仍有疑點，因此拒絕火化；但檢方在相驗時，僅在遺體上發現2處擦傷，且傷口均不致命，推測應是溺水死亡。

許姓業者說，家屬拒絕火化，檢察官也只能下令將遺體暫時冰存在殯儀館，且今天是亡者頭七，本來按照行程上午9點半有安排法會，結果家屬都沒來，法會也無法進行，「今天不管怎樣，處理後事，你的親人在這裡，早晚應該要來上個香，頭七法會這時間也要來，不能讓我們(業者)一直等，來不來都搞不清楚。」

許姓業者認為，死者家屬抵金時間僅有2天，預計今天就要離境，「對親人來說，你這次來台灣(金門)的目的就是要將祂帶回去，一事歸一事，不能混為一談。」

▼負責協助後事的殯葬業許姓業者。（圖／記者林名揚翻攝）