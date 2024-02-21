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社會 社會焦點 保障人權

陸快艇翻覆2死！海巡改口認了「船身多次接觸」　關鍵5分鐘未錄影

記者林名揚、莊智勝／金門報導

大陸一艘「3無快艇」日前非法闖入金門海域，我方海巡發現立即攔檢，惟對方拒檢並蛇行逃逸，雙方追逐時快艇不慎翻覆，造成4名陸籍漁工落海、其中2人死亡，引起兩岸關係高度緊張。我方海巡起初僅稱快艇蛇行翻覆，但20日晚間改口坦承在追逐時雙方船身有「多次接觸」。由於「關鍵5分鐘」沒有影片，快艇翻覆原因是否與此有關，還有待檢方進一步調查釐清。

▲▼ 泉州台辦副主任李朝暉稱台海巡粗暴驅離，艦隊分署長廖德成當場駁斥。（圖／記者林名揚翻攝）

▲死者家屬昨上午抵金進行招魂儀式，拒絕火化，要求還原事實真相。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，該艘無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「3無快艇」14日下午非法闖入我方金門海域，海巡發現後立即依法上前攔查，並要求登檢，惟該艘快艇拒檢，並一路蛇行逃逸，雙方在海面上追逐約5分鐘，該快艇即180度翻覆，導致艇上4名漁工落海，雖海巡立刻將人救起，但其中2人仍因不諳水性溺斃，全案發生後引起兩岸關係高度緊張。

昨(20日)死者家屬抵達金門料理後事，泉州台辦副主任痛批我方海巡「粗暴驅離」，強烈要求查看完整事發錄像，要了解2名漁工是如何死亡，「這是最基本訴求，台方不得以任何理由拒絕！」而在一旁旁聽的我方海巡署艦隊分署長廖德成當場駁斥，「絕對沒有粗暴方式，請你用詞部分修正，我們依法行政！」

▲▼ 泉州台辦副主任李朝暉稱台海巡粗暴驅離，艦隊分署長廖德成當場駁斥。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼泉州台辦副主任李朝暉稱台海巡粗暴驅離，艦隊分署長廖德成(下)當場駁斥。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 泉州台辦副主任李朝暉稱台海巡粗暴驅離，艦隊分署長廖德成當場駁斥。（圖／記者林名揚翻攝）

金門地檢署20日晚間表示，經調查後，海巡告知「驅離及大陸船隻翻覆之過程並無錄影紀錄」，經勘查後也確實沒在巡防艇上發現固定之監視錄影器材。

海巡署20日晚間說明，當天取締陸籍快艇時，船上共有4名海巡人員，包括2名預備登檢、1名操船，另1名負責瞭望警戒及蒐證，但因該艘陸船蛇行拒檢逃逸，並於CP-1051 艇艄與迂迴航行，在高速追逐狀況下，船身多次接觸，船身亦受海浪影響劇烈晃動，海巡人員在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，導致該名負責蒐證人員未即拿取蒐證器材進行蒐證。

海巡署專門委員趙君表示，對於死者家屬的傷痛，「我們深切體認，也將全力協助家屬處理後續事宜。於家屬抵金後，即向家屬完整說明相關案情，另案發後，海巡署亦秉持不偏不倚勿枉勿縱原則，將全案交由司法機關調查，並在檢察官指揮下，以公開透明方式讓家屬參與相關勘驗程序，海巡署相關作為及希望將全案事實忠實呈現予家屬、及社會大眾前。台灣是個高度法治國家，我們有完整之司法體制，我們相信司法機關之調查程序可還原事實，也期盼社會各界相信台灣的司法調查。」

由於本次執法過程中未能全程錄影錄音，導致無法將關鍵事實完整呈現，引發家屬及外界質疑，艦隊分署長廖德成表示，本案發生僅歷時5分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素未能全程錄影，雖讓事證分散，惟仍不影響事實真相之始末。

▼陸籍「3無快艇」拒檢翻覆導致4名漁工落海，其中2人溺斃。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，最後發生2人死亡的憾事。（圖／記者林名揚翻攝）

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