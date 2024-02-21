突然想起「哥哥生前想要海葬」！他竟闖進公墓開挖骨灰

▲楊男突然想起哥哥生前想要海葬，竟跑去樹葬公墓開挖骨灰。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名楊姓男子去年替過世的兄長安排樹葬，沒想到後事都處理完畢，竟然跑去將哥哥的骨灰挖出，原因是突然想起哥哥生前想要海葬。楊男原先被緩起訴，不過後來又犯了其他案件，因此緩起訴撤銷，檢方20日依照侵害墳墓屍體罪將他起訴。

據了解，楊男的哥哥2023年3月過世，他與親友討論以後，決定採用樹葬的方式，讓哥哥長眠。

豈料後事都已圓滿，楊男隔了4個月突然闖入公墓，拿出工具想把哥哥的骨灰挖出，所幸被巡邏的公墓管理員阻止，才沒有真的挖出來。

事後楊男向檢警聲稱，是因為突然想起哥哥生前想要海葬，所以才想把骨灰挖出。對此，檢方認為，雖然楊男是出於善意，想完成哥哥的遺願，但事先應該與家屬商量，並且向管理員申請，而非自己動手開挖，且樹葬每隔一段時間，土地就會翻新，因此新、舊骨灰可能混在一起，就算真的挖到骨灰，也可能挖錯對象。

檢方認定楊男涉嫌侵害墳墓屍體罪，不過考量對方坦承犯行，因此予以緩起訴，條件是繳納公庫3萬元。不過，獲得緩起訴以後，楊男又犯了其他刑案，因此緩起訴被撤銷，檢方20日依照侵害墳墓屍體罪將他起訴。