正新輪胎創辦人骨灰遭盜勒索6000萬　竟是前司機下手

▲正新輪胎創辦人羅結骨灰罈被盜。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

全球排名第10大、我國最大的輪胎廠正新橡膠創辦人羅結，2019年過世後，骨灰埋葬在家族墓園中。但他的前司機涂姓男子，因缺錢花用，竟夥同2名友人，將羅結骨灰罈挖出，向家屬勒索6千萬元，最後遭檢警單位逮捕。案經最高法院審理後，31號將涂男等人判刑3年8月與7月不等刑期定讞。

被稱為「輪胎大王」的羅結，1925年出生於彰化員林的貧困佃農家庭，僅有小學學歷，但後來發憤圖強，進入北門輪胎行當學徒，從此開始奠定他輪胎大王的地位。公司不斷發展，在2011年美國富比士雜誌評比台灣前40大富豪中，羅結以29億美元的資產被排在第9位。而羅結在2019年，已高齡93歲過世，過世後的骨灰被安葬在彰化市的家族墓園中。

而曾在正新輪胎任職18年的男子涂英倫，曾經擔任羅結的司機，之後離職。他因積欠數百萬元的債務，與張姓男子和謀，在2023年2月8日晚間，駕車到羅家的家族墓園內，輪流持油壓剪破壞墳墓鐵窗，並以拔釘器撬開鐵窗後，自窗口攀爬進入墳墓內，盜走羅結骨灰罈。2人得手後，另一名林姓男子缺錢花用，自願加入2人的勒索計畫中；但林男得知是以骨灰罈勒索，嚇得退出犯罪計畫。

涂、張2人取得骨灰後，先打電話給羅結次子的邱姓媳婦，恫稱：「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉你爸爸的東西或向報社公開。」過了兩天，又傳送骨灰罈照片，以及恐嚇文字「我們只求財這個東西一定歸還只要我們拿到我們要的保證歸還你們最好不要報警你們的一切我們都很了解只要報警馬上公開各大媒體準備六千萬三點之前準備好你們也可以去山上看一下記住我們只求財不求事的好了回訊息不要打電話我會打給你」、「如果不理我就丟蓂池」、「那我會傳毀掉的影片給你們看又會傳上各大媒體」。

隔了一天，2人又耐不住性子，傳送「不處理壞掉拍影片放開世界國際網站最好是不要再拖了」、「那就把現金準備好我們拿到你就可以要回你老爸了好了再跟我說」、「今天中午之前準備好」、「我說保證完整歸還不要再說那些」、「不然就公開」、「?剩下一個小時12點一到自己看著辦」。

羅家人最後決定報警，檢警循線逮捕3人，並依照「恐嚇取財」、「發掘墳墓」等罪，提起公訴。3人並未取得任何財物。一二審均將涂、張2人判刑3年8月，林男則判刑7月。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴，全案定讞。

▼警方逮捕涂、張2人時，自汽車後座取出骨灰罈。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）