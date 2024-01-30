230公分女巨人小莫過世後漲粉上萬　直播主闖家門詢問：墓在哪？

▲大陸網紅女巨人小莫生前拍下的藝術照。（圖／翻攝九派新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖南230公分女巨人網紅「小莫」日前病逝，家人不願要回骨灰的事件引起輿論撻伐，最終在當地政府的協助下入土為安。雖然小莫已經過世，她的社群帳號粉絲數卻在5天內漲粉到16萬人，甚至有一名自稱有22萬粉絲的網紅燈們要求拍「公益影片」，還想詢問「小莫」墓地在哪？被家人直接驅離。

▲小莫自小診斷出患有「巨人症」。（圖／翻攝微博）

《九派新聞》報導，小莫的二叔莫樹從未想過姪女會突然離世，上個月，小莫才剛過完23歲生日。儘管在她13歲那年，醫生就曾說過患上這種病壽命不會長。他更不會想到在她下葬之後，會有那麼多網紅來一遍遍地打擾，想做直播，想家屬配合拍視頻（影片），想知道她的墓。

據了解，小莫本名慧麗，有「聰明、美麗」之意，在她出生一個月後，母親便丟下她離開，由奶奶一手養大。小莫在上校學前便檢查出患有「巨人症」，她也經常執意自己為什麼比同齡人高，想藉由手術改善，卻使得雙眼逐漸失明，生活更加不便。

▲小莫在短影音平台上闖出一片天。（圖／翻攝微博）

心疼她的二叔莫樹帶著她接觸短影音平台，希望她能把生活記錄下來。小莫頭腦靈活，學習能力強，很快學會如何製作短影片，直至她離世前，已經擁有14.8萬粉絲追蹤。

就在小莫離世後不久，有自稱「做公益」的網紅直播主「王罕」透過電話聯絡上莫樹，希望莫樹能接受訪問，再加上輿論批評小莫家人不願接回小莫骨灰，王罕希望莫樹能做出回應。莫樹拒絕後，王罕直指莫樹遮遮掩掩，雙方不歡而散。

沒想到王罕竟直接「登門拜訪」，闖進小莫的家「討說法」，還向家人詢問，「小莫的墓地在哪？」莫樹強調，死者已經入土為安，不想家裡人出面拍影片回應，也不想再被打擾。