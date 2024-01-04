還原張誌家生前最後身影　跨年聚餐坐不住…踉蹌扶電梯回住處

記者白珈陽、許權毅／台中報導

前職棒球星張誌家在大陸深圳猝逝，家屬今（4）日將骨灰帶回台灣，胞姊張方慈接受媒體採訪透露，在警方協助下，透過監視器看到張誌家最後的身影，他在跨年夜時跟朋友聚會，席間多次站起來「動一動」，似乎已感身體不適，返回住處搭電梯時，甚至步伐踉蹌、手扶著電梯。

▲張誌家胞姊接受媒體訪問。（圖／記者白珈陽攝）

張誌家家屬今日上午從大陸返抵桃園機場，將張誌家骨灰帶回家鄉，下午2時許抵達台中崇德殯儀館，暫時將骨灰安放在「海葬區（安置骨灰處，目的不一定為海葬，由家屬決定處理方式）」，預計本月12日舉行公祭。

▲家屬將張誌家骨灰帶至台中崇德殯儀館安放。（圖／記者許權毅攝）

張方慈受訪指出，張誌家跨年夜晚間10時許曾和前妻視訊40多分鐘，後來原本已經休息，但元旦凌晨1時許被友人邀去住處附近的小吃攤，因為原本就不會喝酒，因此在小吃攤上沒有喝酒，也沒有吃什麼東西。

張方慈哽咽說道，在當地警方幫助下，看到張誌家席間雖坐著跟大家談笑，卻不時的會站起來動一動，感覺坐不太住，友人見狀勸他就醫，但他認為也許因為是運動員，大小傷痛早已習慣，向友人說「是老毛病了」，直到當天深夜2時許，才說要回家休息。

豈料，張誌家回到住處時，已經步伐踉蹌，手還扶著電梯，電梯裡的監視器還拍到張誌家的後頸上有一條紅的痕跡，這，也成為張誌家生前的最後身影。

▲張方慈說，從電梯監視器看到張誌家後頸有一條紅色痕跡。（圖／記者白珈陽攝）

張方慈指出，友人因後來聯絡不上張誌家，前往住處找他，進門卻看見張身體綣曲在沙發與茶几中間，頭臉已成黑色，經法醫初步勘驗排除他殺嫌疑，家人因不想破壞遺體，選擇不解剖釐清死因，而向來冷靜的媽媽（張母），在當地冰櫃看到張最後一面時，還是忍不住哭了。