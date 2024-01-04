　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

還原張誌家生前最後身影　跨年聚餐坐不住…踉蹌扶電梯回住處

記者白珈陽、許權毅／台中報導

前職棒球星張誌家在大陸深圳猝逝，家屬今（4）日將骨灰帶回台灣，胞姊張方慈接受媒體採訪透露，在警方協助下，透過監視器看到張誌家最後的身影，他在跨年夜時跟朋友聚會，席間多次站起來「動一動」，似乎已感身體不適，返回住處搭電梯時，甚至步伐踉蹌、手扶著電梯。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

張誌家胞姊接受媒體訪問。（圖／記者白珈陽攝）

張誌家家屬今日上午從大陸返抵桃園機場，將張誌家骨灰帶回家鄉，下午2時許抵達台中崇德殯儀館，暫時將骨灰安放在「海葬區（安置骨灰處，目的不一定為海葬，由家屬決定處理方式）」，預計本月12日舉行公祭。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲家屬將張誌家骨灰帶至台中崇德殯儀館安放。（圖／記者許權毅攝）

張方慈受訪指出，張誌家跨年夜晚間10時許曾和前妻視訊40多分鐘，後來原本已經休息，但元旦凌晨1時許被友人邀去住處附近的小吃攤，因為原本就不會喝酒，因此在小吃攤上沒有喝酒，也沒有吃什麼東西。

張方慈哽咽說道，在當地警方幫助下，看到張誌家席間雖坐著跟大家談笑，卻不時的會站起來動一動，感覺坐不太住，友人見狀勸他就醫，但他認為也許因為是運動員，大小傷痛早已習慣，向友人說「是老毛病了」，直到當天深夜2時許，才說要回家休息。

豈料，張誌家回到住處時，已經步伐踉蹌，手還扶著電梯，電梯裡的監視器還拍到張誌家的後頸上有一條紅的痕跡，這，也成為張誌家生前的最後身影。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲張方慈說，從電梯監視器看到張誌家後頸有一條紅色痕跡。（圖／記者白珈陽攝）

張方慈指出，友人因後來聯絡不上張誌家，前往住處找他，進門卻看見張身體綣曲在沙發與茶几中間，頭臉已成黑色，經法醫初步勘驗排除他殺嫌疑，家人因不想破壞遺體，選擇不解剖釐清死因，而向來冷靜的媽媽（張母），在當地冰櫃看到張最後一面時，還是忍不住哭了。

ET快訊
獨／要大選了「鮭魚」還沒改名！投票通知姓名欄要容納50字
健檢指標異常　醫驚見「多顆腫瘤」：已肝癌三期
母騎車載女兒突遭攻擊！恐怖男「先拉再推」　2人倒地畫面曝
國3晚間6車連環撞！2人下車查看遭撞「重傷倒地」
8年來最有感漲價是什麼？網點名它：薪水完全跟不上
張誌家生前最後身影　踉蹌扶電梯回住處
2023年最愛買ETF出爐　00929、00878都上榜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母騎車送女兒上學突遭攻擊　恐怖男「先拉再推」...2人倒地畫面曝

國三晚間6車連環撞！2人下車查看遭撞「重傷倒地」　送醫搶救中

還原張誌家生前最後身影　跨年聚餐坐不住…踉蹌扶電梯回住處

國3晚間嚴重車禍！多車連環撞　2人遭撞噴飛倒地

牆板驚見一顆頭！變態狼藏成大女廁偷窺　女大生把他關起來活逮

搭捷運慘遭襲胸7分鐘　高中女報警逮癡漢：他喘息聲很噁心

聯手更保歲末關懷弱勢　桃檢檢察長俞秀端：賄選零容忍

吃晚餐突抓狂！惡男囚禁懷孕女友4hrs　她使出「這1招」終獲救

銅板爆富！陽明交大10年開出3次千萬發票　消費9元中200萬　

幫郭台銘「連署賄選」獲交保　計程車工會理事長遭2度搜索

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

永豐銀行防詐有成！打造友善金融環境圈粉　暖心、安心民眾大推

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

錦新大樓管委會積欠千萬租金　所有權人砌牆阻通行住戶不滿

母騎車送女兒上學突遭攻擊　恐怖男「先拉再推」...2人倒地畫面曝

國三晚間6車連環撞！2人下車查看遭撞「重傷倒地」　送醫搶救中

還原張誌家生前最後身影　跨年聚餐坐不住…踉蹌扶電梯回住處

國3晚間嚴重車禍！多車連環撞　2人遭撞噴飛倒地

牆板驚見一顆頭！變態狼藏成大女廁偷窺　女大生把他關起來活逮

搭捷運慘遭襲胸7分鐘　高中女報警逮癡漢：他喘息聲很噁心

聯手更保歲末關懷弱勢　桃檢檢察長俞秀端：賄選零容忍

吃晚餐突抓狂！惡男囚禁懷孕女友4hrs　她使出「這1招」終獲救

銅板爆富！陽明交大10年開出3次千萬發票　消費9元中200萬　

幫郭台銘「連署賄選」獲交保　計程車工會理事長遭2度搜索

凱旋苑「戶外樓梯加窗」違規！北市要求限期改善　逾期未改將罰6萬

潛水教練被螺旋槳斷腿！機警水中止血自救　醫曝斷肢「搶救3重點」

五股環保藝術公園跨河景觀橋　新地標2024年4月完工

華碩睽違3年辦尾牙　最大獎Volkswagen Tiguan汽車、總獎金2千萬

青年質疑「台南無社宅」遭黃偉哲批沒查證　柯辦秀表格：已完工是0

新北觀光工廠再添佳績　鶯歌新旺集瓷獲觀光亮點獎

母騎車送女兒上學突遭攻擊　恐怖男「先拉再推」...2人倒地畫面曝

降息在即　外資：搶先布局特別股、非投資級債投資契機

國三晚間6車連環撞！2人下車查看遭撞「重傷倒地」　送醫搶救中

美國首購族年齡升至36歲　年輕人「寧住父母家」省房租

路人阿姨嗓音渾厚唱歌劇　公共鋼琴秒變國家音樂廳

社會熱門新聞

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

即／新北女雙腿骨折慘死社區大樓旁　身分待查

深夜國道「時速402公里」狂飆！　警方說話了

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

國3晚間嚴重車禍！2人遭撞噴飛倒地

即／國三生案新北院挨轟！　乾妹赴警局做筆錄了

2裝潢工「困掀床」毒死　高大成：沒嘔吐物疑點多

即／花26元買飲料中千萬！陽明交大幸運兒找到了

張誌家12日公祭！姊淚曝「最後踉蹌身影」

天母夫妻虐印傭「斷牙、耳聾」　提100萬換撤告

更多熱門

相關新聞

張誌家12日公祭！姊淚曝「最後踉蹌身影」

張誌家12日公祭！姊淚曝「最後踉蹌身影」

前職棒球星「天才投手」張誌家1日在大陸深圳猝逝，享年43歲，今(4)日中午家屬帶回張誌家的骨灰，並在下午2時47分抵達台中殯儀館，張姊哽咽表示，目前公祭預計辦在12日，歡迎誌家的好友、球迷們來送他最後一程，「人生最後一哩路，希望他抬頭挺胸，好好地走」。

迷失的天才張誌家　按讚破千重播世界盃

迷失的天才張誌家　按讚破千重播世界盃

張誌家哥曝他「心中1遺憾」！原訂3月要全家出遊

張誌家哥曝他「心中1遺憾」！原訂3月要全家出遊

張誌家深圳猝逝　母姊哀痛捧骨灰回台

張誌家深圳猝逝　母姊哀痛捧骨灰回台

獨／張誌家哥哥證實：骨灰今中午返台

獨／張誌家哥哥證實：骨灰今中午返台

關鍵字：

張誌家猝逝骨灰殯儀館張方慈胞姊最後身影

讀者迴響

熱門新聞

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

丫頭被傳4年婚姻分居

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

即／新北女雙腿骨折慘死社區大樓旁　身分待查

更多

最夯影音

更多
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面