大阪世博「蓋2間公廁」就花4200萬！　官員忙澄清：不算貴

▲大阪世博場館仍在興建中，但預算卻不斷飆升。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本大阪關西世界博覽會即將於2025年登場，政府為了迎接大量觀光人潮，從各方面投入資金與人力，而大阪世博光是場內的其中2座公廁就花費了2億日圓（約新台幣4260萬元），引發熱議。不過官員對此卻解釋，世博並非一般公廁，因此不能說「很貴」。

根據《時事通信社》報導，大阪關西世界博覽會占地155公頃，面積相當於34座東京巨蛋，而當局也預計在會場內設置40間公共廁所，共1650個隔間，其中有8間公廁是由新銳建築師設計。

▲大阪世博吉祥物「脈脈（MyakuMyaku）」。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，光是這8間的其中2間公廁，至今已投入2億日圓（約新台幣4260萬元），高額預算引發爭議。

對此，日本世博會擔當大臣自見英子表示，「這是裝設60座馬桶的大型公廁，規模與其他公廁無法相比，因此不能說是太貴。不僅如此，我們在決定樣式時也考量了機能性、美觀以及CP值。我會努力監管博覽會協會，將整體費用壓低。」

事實上，大阪世博1月25日舉行第一次預算執行監視委員會，在會中不斷飆升的預算也遭到嚴厲批評。大阪世博最初編列的預算為1250億日圓（約新台幣261億元），然而2020年12月一口氣上漲到1850日圓（約新台幣387億元），2023年10月再度精算後，竟又飆升到2350億日圓（約新台幣492億元）。對此，主辦單位堅持是因為「物價上漲」。