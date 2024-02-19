犯保士林分會邀130名馨生家庭餐敘　法務部長蔡清祥親臨注暖流

▲犯保士林分會昨（19日）在大直典華餐廳辦理《龍馨大悅 喜迎春》春節關懷餐會，邀請50戶馨生家庭共襄盛舉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

犯保士林分會於新春正月初九在大直典華會館舉辦《龍馨大悅喜迎春》春節關懷餐會，特邀請50戶、約130位馨生人及其家屬齊聚一堂，讓馨生家庭在失去家人與健康後，也能感受團聚的溫馨，法務部長蔡清祥、保護司林嚞慧督導參事、林秀敏副司長及士檢檢察長顏迺偉檢察長也特出席，為現場注入暖流。

此次餐會由馨生人詮盛擔任主持人，用溫暖、詼諧的主持，讓現場貴賓及被害家庭都度過一個歡樂的午餐時光，詮盛表示在自己最黑暗的時刻，得到犯保協會及社會各界的協助，所以也希望用自己的聲音讓大家感受到愛與快樂，給予大家力量。犯保分會並邀請小小歌手吳宥璇用最甜美、最溫暖的歌聲為被害家庭獻上祝福。

本次活動更有9位行動不方便重傷馨生人來到現場感受新春團聚的氣氛，蔡部長特地逐一至桌邊致贈春節紅包關懷，蔡部長除驚喜發現熟悉面孔的重傷馨生人常常參與協會活動精神可嘉外，更是對他們在積極地復健及家人努力的照顧之下，傷勢恢復的狀況進步很多感到相當感動，因感受受其艱辛，更高度讚揚勇敢踏出家門、努力不懈的精神，並鼓勵他們持續復健及祝福他們平安健康、新春如意。

▲蔡部長特地逐一至桌邊致贈春節紅包關懷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

令人感心的是，士林分會林志銜主任委員加碼提供紅包賀禮，並敦請蔡部長頒發，鼓勵馨生子女求學及生活順順利利，另為鼓勵馨生子女勤勉向學，分會李嘉益常務委員也捐贈2台筆記型電腦，並由顏迺偉檢察長頒贈給今年升大學的馨生子女，祝福他們未來能夠在各自領域發光發熱。

在這場餐會，除了與馨生家庭團聚一堂，溫暖過新年以外，更藉此邀請犯保士林分會的委員、顧問、志工夥伴、律師團隊及心理師團隊等強大後援來參與盛會，以表達誠摯感謝。同時，現場亦邀請林嚞慧督導參事頒發「犯罪被害保護有功人士」獎牌及獎狀予林志銜主委等多位對犯保士林分會及馨生家庭熱心付出、真誠關懷的社會各界公益人士，感謝他們無私的奉獻。

▲士檢顏迺偉檢察長頒贈筆電予馨生家庭子女。（圖／記者黃宥寧翻攝）

犯保士林分會持續抱持著「關懷、愛心、溫馨」的服務核心價值，賡續提供全人關懷與家庭支持，藉由即時的關懷、復健照護補助、心理諮商與輔導，以及長期的訴訟一路相伴陪同等服務，溫暖呵護馨生人，當他們及其家庭面臨生命陷落的不幸遭遇時，不再徬徨無助，分會在社會各界資源的協助下，積極給予被害人或其家屬扶持，點亮他們前方的道路，提供一臂之力，幫助他們得到繼續向前的動力，勇敢迎接新生。