新北男ATM領50萬現金　損友拍惡搞影片裝車手…遭警逮捕送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子平時在夜市擺攤做生意，因要付貨款，與友人到超商提領50萬現金，因金額龐大，男子多次換金融卡拿出現金擺在提款機上，友人異想天開決定拍下惡作劇影片，假裝是車手提款，還拍下「新莊分局」巡邏箱，事後在社群軟體貼文，遭人多次轉載流傳，警方發現後立即循線逮捕2人，依社秩法移送偵辦。

▲鐘男與王男在ATM拍惡搞影片裝車手提款 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，24歲鐘姓男子平時在各大夜市擺小吃攤，因需要大筆現金支付貨款，於是向銀行申請提高提款額度。19日晚間，他與22歲王姓友人一起到新莊區天祥街的超商ATM提款，一口氣拿出多張金融卡準備領取50萬現金。

王姓友人見狀異想天開，打算模仿詐騙車手提款，於是拍下鐘男站在ATM前不斷插卡、取卡，再拿出現金放在提款機上，共領了50萬現金，王男還拍下旁邊巡邏箱「這是新莊分局」，事後將影片放在IG，沒想到遭朋友轉貼流傳，被新莊警分局盯上。

20日警方鎖定身份後，到住家將2人逮捕，到案後坦承拍攝惡搞影片，並非真正車手，經調查確實無涉及相關詐欺、洗錢，但拍攝惡搞影片仍依社會秩序維護法第63條，散佈謠言、足以影響公共之安寧者，移送法辦。

▼警方循線逮捕2人依社秩法移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）