軍人睡死卡路中央　警開門見「副駕妹子趴他腿上」！酒測值曝光

記者黃宥寧／台北報導

醉不上路！劉姓軍人於北市大同區某KTV唱歌喝酒，徹夜喝到清晨5點多駕車上路，行經北投區文林北路與承德路6段停等紅綠燈時竟睡著，警方以為是車輛故障，上前關心查看發現，駕駛與副駕女子呼呼大睡，且車內散發濃濃酒味，劉男進行酒測竟高達0.84毫克。士林地檢署偵結，依公共危險罪將他起訴。

▲劉姓男子酒駕行經北市北投區承德路6段時，竟將車輛停路中間睡著，警敲車窗，發現他與副駕女子叫不醒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起離譜酒駕發生於去年12月10日，劉男不顧喝了一整晚的啤酒，開自用小客車搭載女性友人，凌晨5時許從大同區星聚點一路開到文林北路與承德路6段交叉路口，停等紅綠燈時疑酒勁發作，竟直接把車停在路中央睡著。

北投交通警正於路口指揮交通，見劉男車輛一動也不動，擔心是車輛故障，立刻上前關心，豈料劉男一開車門，車內立刻散發出濃濃酒味，而副駕女子則昏睡在劉男腿上，警為安全考量、道路通行，一路協助握方向盤讓車輛停靠一旁，隨後也要求劉男接受酒測，果然酒測值達0.84毫克。

▲劉姓軍人酒駕，北投警幫忙協助移動車輛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警詢、偵查時，劉男坦承不諱，檢警據酒精測定紀錄單等，依《陸海空軍刑法》第54條第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪起訴向法院聲請簡易判決。

對此，北投警分局呼籲，飲酒後，可叫計程車或請未飲酒友人接送，千萬別以身試法酒後駕車，以免造成多起家庭悲劇，得不償失害人又害己。

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