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社會 社會焦點 保障人權

獨／林千又與富商男友去年互控家暴　3個月後「一起出庭撤告」

▲▼林千又控訴遭富商前男友家暴。（圖／翻攝自IG）

▲林千又並非首次指控富商前男友家暴，只不過上次雙方互告後和解。（圖／翻攝自IG）

記者劉昌松／台北報導

藝人林千又16日po出自己手腳瘀傷照，控訴賴姓前富商男友施暴，賴男今（17）日被警察通知到案說明釐清案情。事實上，這不是2人第1次鬧上警局，去年2人就曾先後拿著驗傷單指控對方涉嫌家暴傷害罪，但在不到3個月時間，2人又一起到台北地檢署出庭，說明雙方已經達成和解，希望撤告，檢察官因此將2人都處分不起訴。

據了解，林千又和賴姓富商原本同居台北市敦化南路的豪宅，雖然只是男女朋友關係，但是根據《家庭暴力防治法》規定，屬於同住家庭成員，2023年的家暴事件，是由林千又先向警局提告，指控賴姓前男友在當年8月7日凌晨，為了小事情就動手打人。

▲▼遭林千又控家暴，賴姓富商走出派出所，跑給媒體追。（圖／記者邱中岳攝）

▲賴姓富商因再次被控傷害，到警局說明釐清案情。（圖／記者邱中岳攝）

林千又以驗傷單指出自己被打到鼻子、左肩、背部、2手都分別有挫傷及擦傷，案經送由檢察官開庭後，賴姓富商也拿出自己的傷單，反控當天林千又也有動手，導致賴男胸口、雙手也都有擦傷、瘀傷。

就當檢察官決定11月間再次開庭，釐清雙方互毆的過程時，林千又與賴姓富商一起出庭，賴男表示雙方已重修舊好，林千又否認復和交往，但確認雙方已私下和解，全案經2人當庭表明撤告且在筆錄簽名後，檢察官將2人處分不起訴。

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