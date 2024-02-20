快訊／沒有要鳥你！白營30分鐘前才發通知　柯建銘批亂演：太離譜了

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台糖瘦肉精爭議延燒，朝野為何時邀請行政院長陳建仁赴立法院專案報告爭論不休，民眾黨團今（20）提案明（21）開會一案逕付二讀，依議事慣例交付協商，今天下午4點左右緊急發出協商通知，不過，民進黨團總召柯建銘受訪說，民進黨團上午已提案於周五（23）專報，並請立法院長韓國瑜召集協商，民眾黨團下不了台，一直亂演一通，下午先發文要韓國瑜召集協商，又自己發協商通知，「太離譜了」，沒有人會去的。

回顧今天立法院會過程，民眾黨團提案於2月21日開食安專案報告並逕付二讀，因朝野無人反對，依慣例該案交付協商，先由提案者召集協商，倘若協商未果，再由立法院長召集協商，但若仍無共識，則需經過冷凍期1個月，才能至院會表決。

另一方面，民進黨團今天上午也在院會提案反制，主張2月23日進行食安專案報告，並請韓國瑜召集協商。而在上午院會結束後，民眾黨團連續發出兩張公文，先建請韓國瑜儘速召集協商，下午接近4點時，又發出第二張公文，宣布將於當天下午4點半由民眾黨團召集協商。

對此，柯建銘會前受訪說，民眾黨團自己搞錯程序規則，先發一張公文要韓國瑜召集協商，又發公文說要主持朝野協商，但現在行政部門的官員全部都在立法院會，「太離譜了」。柯說，民進黨團因為知道黃國昌會耍詐，今天上午就提案封死，主張2月23日進行食安專案報告。

柯建銘提醒，民眾黨團今天下午第一張公文內容，與韓國瑜今天上午宣告內容不同，恐有偽造文書之虞。他呼籲，民眾黨團下不了台，一直亂演一通，拿石頭砸自己的腳，不要再演了，請適可而止；至於國民黨團書記長洪孟楷仍與會，柯諷刺說，「與虎謀皮，爾虞我詐，祝他們吃飯愉快！」

民進黨團幹事長吳思瑤也批評，哪有人開會30分鐘前才發會議通知，立委要兼顧專業問政、服務選區很忙碌，她今天下午總質詢後就趕回選區服務，沒辦法趕回去，「時間太倉促了，有點太不尊重別人」。她說，民眾黨團自己弄巧成拙，誰能夠這樣配合他們？而民進黨團也有自己的主張，就是請韓國瑜召集協商。