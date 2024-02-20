泰國國際發明獎　明道中學5組作品橫掃1金2銀2銅+6特別獎

▲明道中學獲2024泰國國際發明展（IPITEX）1金2銀2銅6特別獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

2024泰國國際發明展（IPITEX）由泰國官方主辦，2月初於曼谷國際貿易展覽中心舉行，全球共25國650件作品參賽，明道中學技術高中部派出5組同學參賽，一共獲得1金、2銀、2銅及6個大會特別獎，其中大會特別獎由泰國主辦單位所頒發，別具意義。學生以環保便利的生活為發想發揮創意，獲得各國評審青睞。

明道中學為了改善每天上學背後背包，背後的衣服都會因摩擦而捲上去，因此發明了「改良式書包防滑墊」，在書包背後黏上一塊橫向長條形的矽膠墊，不僅增加舒適度，經實測確實可以防止衣服往上捲。此設計獲得最高榮譽「金牌」、「泰國大會特別獎」和「香港特別獎」，發明同學明道中學技術高中部商業經營科郭懿心、楊政諺同學表示，此創意具有市場獨特性，且造價便宜，未來可以延伸利用在不同型態的後背包上，目前正在積極申請專利中。

「不亂倒湯結構」獲得「銀牌」及「波蘭特別獎」，此發明者是商業經營科李妍鈴、李妍鈺、趙柏皓、王采妍同學，從經常外帶麵湯的打包塑膠袋為發想，設計兩個強力磁條，就可以解決湯汁撒出的困擾，且附上環保筷，成為外食族的必備組合；「肥皂刨絲器」榮獲「銀牌」和「羅馬尼亞理工大學特別獎」，因應全球疫情注重公共衛生，刨絲器不僅可以避免肥皂濕黏及接觸傳染，也能加速肥皂的起泡時間，陳柏凡及陳炘瑤同學認為，透過參加發明展等競賽活動，提升自律學習動機，也藉此開拓國際交流視野。

由美工科吳昀芸、涂瑋芩、商業經營科陸又維、黃枳晴同學發明的「易開罐結構」，讓指甲短或喜歡做美甲的人，也能輕鬆開啟易開罐，獲得「銅牌」及「印尼特別獎」肯定；「吸管固定結構」是由商業經營科廖妤柔、陸佳妤、黃翰致及美工科林馨慈同學發明的，此設計是為了讓沒喝完的利樂包飲料，放進冰箱也能乾淨保鮮，且不需要額外再使用吸管，方便又環保，亦榮獲「銅牌」及「沙烏地阿拉伯特別獎」。

明道中學技術高中部陳士虹主任表示，這是本校第二次參加泰國國際發明展，經過校內初選，推派五組出國參賽，全數獲獎。本次參賽成員有許多一年級的同學，透過學校指導老師、Fablab創客中心課程設備等資源，能夠將想法實踐，也得到學習成就感，藉此也希望鼓勵同學們能跨領域發展，讓台灣的創新與創意持續在全世界發光發亮。

▲改良式書包防滑墊發明團隊。（圖／記者游瓊華翻攝）