快訊／5億高中生案「遺產誰繼承」？配偶否認假結婚　今三度開庭

▲夏男前2次出庭時均否認假結婚，強調2人是基於共同經營生活為目的合意結婚，不清楚賴生為何會墜樓。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中112年5月間發生「5億高中生墜樓案」，離奇案情引起全台輿論譁然。全案於112年6月偵結，檢方認定夏男與死者賴姓高中生無結婚真意，依偽造文書罪將其起訴，殺人罪部分夏男父子則獲不起訴。由於全案涉及5億遺產歸屬，針對2人假結婚部分，台中地院今(20日)將再度開庭審理，並找來當天證婚的2名證人協助釐清案情。

回顧案情，當時剛滿18歲賴姓高中生，生前獲得長輩贈與市值約5億元房產，在5月4日和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子辦理婚姻登記，不料短短2小時後就被發現從夏男住處墜樓身亡，賴姓高中生的母親質疑愛子遭謀財害命，控告夏姓父子涉嫌殺人以及假結婚偽造文書等罪。

針對殺人罪部分，台中檢方偵結後予以不起訴處分，但由於全案疑點重重，諸多事證檢方在不起訴書中都無法提出合理解釋，經賴母聲請再議後，台中高分檢發回續查，全案仍在調查中；而假結婚、偽造文書部分，112年8月7日、113年1月15日兩度開庭，但夏男都否認假結婚，今上午10點將三度開庭，預計當天證婚的2名證人將出庭說明，但賴生母親不會出席，將由律師代表，雙方在法庭上會如何攻防，將是外界關注焦點。