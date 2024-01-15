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竹蓮國小操場整建及自行車練習場新建　開工動土

▲竹蓮國小學校運動操場及周邊設施整建工程今(15)日動土。（圖／新竹市政府提供）

▲竹蓮國小學校運動操場及周邊設施整建工程今(15)日動土。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

努力開工、全力完工！新竹市長高虹安陸續推動各校園改善工程，竹蓮國小學校運動操場及周邊設施整建工程今(15)日在全校師生的期待下動土。高虹安出席動土典禮表示，這次工程包括運動操場整建及新建自行車練習場，完工後將提供更安全、多元舒適的活動場地，提升校園體能訓練成效。

高虹安說，市府與學校攜手推動運動場地修整建，希望能帶給新竹的大小朋友，更優質的運動設施和空間，這次工程比較特別的是，增加了有高低起伏地形的自行車練習場，讓小學生從小就能在專業場地練習自行車，學習自行車相關的道路安全交通號誌，熟悉自行車交通規範，未來上國高中時實際騎上道路，能更有道路安全與交通意識。此外，新的操場也將提供民眾在安全舒適的環境中享受運動的樂趣，更啟迪學童探索多元面向體育活動及培育運動選手。

高虹安指出，竹蓮國小除了運動操場整建工程外，112年度迄今完成竹蓮國小搬遷特教班教室、新建知動教室、建置與裝修活動中心，以及補助電信設備、校園廣播、竹蓮段2613地號價購等，以及上個月全新啟用的活動中心（挹注1億1,663萬8,750元），未來將持續執行通學步道改善工程。市府團隊加緊腳步努力，排除各項疑難雜症，就是要提供市民永續宜居的新竹好環境。

教育處長陳木金表示，此次竹蓮國小學校運動操場及周邊設施整建工程動土，總經費為新台幣1,835萬元，預計今年七月完工，工程包含運動操場整建及新建學童自行車練習場，這項工程不僅是硬體設施的改善，更表達了全人多元教育的重要性，希望學生能夠透過運動培養健康的身心，增強自信和團隊合作的能力，並且發揮創意和領導力。

竹蓮國小校長劉向欣指出，竹蓮國小操場跑道於民國100年整建，至今已逾12年，PU跑道明顯破損及彈性不足，加上排水系統不佳，每逢下雨就積水，感謝市府和各界協助，讓竹蓮國小能持續打造安全舒適的校園，未來工程完工後，不僅讓學生們有嶄新的運動操場能盡情奔跑，自行車練習場也讓學生與周邊居民能騎乘自行車使用，享受優質的運動環境。

對於新操場能順利開工，親師生們都充滿期待，六年級同學表示，希望舊操場的積水、很多小石頭的問題，翻修成新操場之後就都消失；也有同學說，可以使用到新操場，還有自行車場可以練習，這是我們最期待的。

竹蓮國小家長會長莊玉婷說，感謝高市長及市府團隊對竹蓮國小學童運動安全的重視與關心，操場跑道的整治和自行車練習場的建置為孩子們提供更安全、舒適的運動場地，期待竹蓮國小操場在今年七月竣工時，為學生帶來更多的快樂和成長。

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