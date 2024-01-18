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竹市三民國小通學廊道翻新開工　串聯校園與社區

▲三民國小通學廊道今(18)日舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲三民國小通學廊道今(18)日舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極推動人本建設、新校園運動，多所學校通學步道陸續完工啟用，不僅提供學童安全、舒適的通勤環境，更提升整體社區生活品質。三民國小通學廊道今(18)日舉行開工典禮，市長高虹安表示，市府推動「美感新竹、安心通學」，此次工程銜接三民國小、舊城區與清大、陽明交大區域，讓城市的人本步行環境更完整，學童通學道路更安全。

高市長說明，提供學童安心上下學的道路是市府團隊一直以來努力的目標，針對全市的通學步道總計33案，未來都會陸續開工，提供學童們最安全的通學道路。此次工程經費逾7600萬元，其中成功爭取中央逾3200萬元補助，除翻新原來損壞的人行步道外，特別將周邊綠廊道串聯，不僅有助於提升行人安全，更建構舒適社區環境，另外，也將會一併換新校園PU跑道，讓學生有更好的運動場域，工程預計明年3至4月完工。

工務處長曾嘉文表示，日前因受疫情、人事物價調漲，工程發包更加困難。經過多次的調整與溝通後，此案已成功決標並於今日辦理開工。未來三民國小通學廊道將銜接隆恩圳、三民公園步行綠廊，並串聯鐵道路人行路網，大幅提升校園及周邊人行環境、行車安全、街道景觀等空間品質。

工務處表示，目前三民國小周邊人行步道有舖面凹凸不平、老舊，過小的植栽穴導致樹木生長環境不佳，校內積水、巷弄空間人車共道、校園閒置空間造成治安死角等問題。藉由此次工程，除提升學童用路安全，也提供舒適的通勤環境，更串連周邊行人動線，優化整體社區的生活品質。

工務處說明，此案預計拆除學校隆恩圳側及鐵道路側圍牆，新設寬2.5公尺人行道及連續綠帶，並設置汽、機車家長接送區，讓學童不再與車爭道，家長接送車輛更有秩序。同時重新規劃校內動線，將校內目前作為車道的空間還給學童。此外，工程將延續下游隆恩圳親水公園、三民公園的連續綠帶，全區保留既有大樹、改善樹穴環境，找回生態綠意，並以灌木植栽帶配合透空圍籬網作為校園邊界，放學後時間及假日開放市民活動，將成為社區居民傍晚散步、假日親子同樂的好去處。

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