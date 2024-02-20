才推出就爆紅！50嵐「1飲品」卻沒賣了　鐵粉求回歸：便宜又好喝

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推出就爆紅！50嵐卻沒賣「抹茶拿鐵」了　鐵粉求回歸：便宜又好喝

▲▼50嵐。（圖／記者許力方攝）

▲50嵐有不少鐵粉。（資料照／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

50嵐的「抹茶拿鐵」紅極一時，在2016年時，中杯價格45元、大杯65元，受到很多人喜愛。不過，50嵐近幾年就沒再賣了，讓「抹茶拿鐵」的鐵粉不禁敲碗求回歸，「真的便宜又好喝」、「好懷念喔！那時候還不捨得把抹茶攪拌的說」。

近日有網友在Dcard上，以「請求50嵐回歸抹茶拿鐵」為標題發文，提到50嵐過去販售的抹茶拿鐵一杯只要65元，且口味與星巴克有點相像。隨著其他飲料店陸續推出抹茶飲品，他也深深愛上抹茶拿鐵，他本以為這會是50嵐的固定飲品，豈料後來卻得知該品項已不再販售。

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值得一提的是，抹茶拿鐵因外觀是綠、白漸層色調，所以還曾在IG掀起打卡熱。對此，原PO則直呼，他不介意抹茶拿鐵沒漸層，只求品項再次回歸。

▲▼重傳LOGO／50嵐抹茶拿鐵。（圖／ETtoday資料照）

▲抹茶拿鐵的顏色很漂亮，但製作起來也比較麻煩。（圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「推推！我也是抹茶愛好者」、「抹茶控必須支持！現在要喝到有賣抹茶的手搖飲說真的不多，50嵐後來沒賣抹茶真的蠻失望的」、「喔喔喔喔拜託回歸」、「當初50嵐抹茶漸層拿鐵剛出來時，還排了超久的隊才拿到」、「沒喝過好想喝啊～抹茶控+1」、「沒有喝過欸，好想嘗試」。

也有網友透露，「銷量不好才取消的，之前打工的店大概兩天才會有人點一次，有人點，一次就要用一壺，印象中好像是只能放6小時，超過就倒掉，蠻浪費的」、「聽說是因為中南部賣不好，所以北區的統一下架～北區員工路過」。

據了解，2016年11月左右，全台掀起「抹茶拿鐵」旋風，然而50嵐開賣沒多久後，卻宣布缺貨、無法販售的消息；一直到2017年，中區50嵐先恢復開賣，後來北區也跟上。不過，抹茶拿鐵目前已不在50嵐的菜單上。

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抹茶拿鐵50嵐Dcard

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