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忽被陌生人加LINE「詢問進群組意願」　過來人曝經驗：當逛街

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO收到陌生網友的訊息。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有收到「陌生訊息」的經驗，近日就有網友發文表示， 之前有個陌生網友突然加她的LINE，並詢問她是否有加入購物群組的意願，這是詐騙嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「被陌生人問要不要加LINE群組」為標題發文，提到前幾天有個陌生網友突然加她的LINE，並邀請她進入購物群組。當下她心想，可能是因為過去工作有給其他人ID，所以她才會忽然被加好友，但事後她發現自己與對方根本不認識，所以還是刪除了。

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原PO坦言，她雖不打算進群組，但依舊想知道這算不算是詐騙？還是陌生網友就真的單純想加人進群組？因為她之前都是直接被加進奇怪的投資群組，這次倒是第一次事先被詢問。

▲▼滑LINE。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就是購物群組，有時候會有特定團購商品，如果想做也可以問。因為朋友有在做這個，也有被陌生人加過，我就是當逛街看，不喜歡就拒絕，基本上不會怎樣」、「亂槍打鳥」、「對方說可以加入、不一定要消費，我就加入了，賣的東西確實是無所不包，我是還沒買過，不過群組裡的人會分享購物體驗，只是有的看起來就假假的」。

但也有網友建議，「這個真的不要加，裡面看看還可以，但不要自己跳坑做」。

此外，若不想收到陌生訊息，可以按照以下步驟設定：

►從LINE主頁點開「設定」
►找到「隱私設定」並點選
►將「阻擋訊息」開啟，即可阻擋非好友所傳送的訊息

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關鍵字：

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