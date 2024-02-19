妹子痛窩博愛座　老人「有位子」酸愛演！她怒：爛設計快廢

▲博愛座的設置一直有很多爭議。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

有需要的人都能坐博愛座，可類似爭議仍時常聽聞。有女網友搭北市某路公車時，目睹一位坐著的老人要另一位乘客讓博愛座給其他長者，可對象是名臉色蒼白的小女生。小女生說肚子痛，老人還嗆：「你們年輕人就是愛演戲！」令原PO氣呼，「博愛座這爛設計真的可以廢掉了==，以後遇到這種人，我一定把衛生棉拿出來糊他臉上。」

這位女網友在Dcard憤怒發文，「內湖幹線上硬要妹妹讓座的下流老人」，她搭內湖幹線時目擊這場「讓座」口角，一個坐在博愛座上的老人家，一直叫臉色蒼白的妹妹讓座，原PO看了就很傻眼，「那個小女生很明顯就是肚子痛不舒服，手上還拿著一堆重物，但位置全部坐滿，只好坐博愛座。」老人還酸言酸語，說小女生是演戲，不讓位置給其他老人坐。

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女孩父親霸氣回嗆後，老人也不服氣，「還在那邊講博愛座只有老人能坐，超邏輯死亡==」。更無言的是，小女生已經用哭腔說月經來、不舒服，老人居然怒回：「妳在演戲，你們年輕人就是愛演戲！」令原PO不禁翻白眼，之後也忍不住開嗆，「人家下面流血坐一下又怎麼樣了？」可對方仍舊沒有收斂的意思。

女網友說，她後來還看到小女生好像在偷哭，看得她很心疼，不禁隔空喊話，「妳身體不舒服，坐博愛座是完全正常且OK的！」文末也直嘆，「博愛座這爛設計真的可以廢掉了==以後遇到這種人，我一定把衛生棉拿出來糊他臉上，跟你講肚子不舒服你不相信，不代表不需要這個位置。」

貼文引來不少網友直嘆，「不是老人變壞，是壞人變老了」、「我老婆前天坐公車，旁邊有博愛座，老人還走到她面前一直拿雨傘敲地板，老人是不是只敢欺負女生啊」、「支持取消博愛座。」