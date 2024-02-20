台鐵痴漢下體磨蹭3女！正妹用Dcard追人　讓檢警順利起訴

▲女網友搭火車遭猥褻5次，上Dcard發文找證人，所幸2名受害者挺身指認，總算讓金男被繩之以法。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

一名金姓男子長期在台鐵及北捷伸出狼爪，猥褻多名女子。其中一名受害者不堪受辱，趁隙拍下金男照片，但因證據不足，只好在Dcard發文爆料、尋找證人，直到另有2名受害者挺身指認，總算讓案情露出曙光。新北地檢署偵結後，認定金男涉嫌以下體緊貼、撞臀方式猥褻3名女子，近日依強制猥褻罪起訴。

去年7月，一名女大生以「區間車上的變態慣犯」為題，在Dcard發文指出，她4月起搭乘台鐵或北捷時，連續遇到同一名男子尾隨和性騷擾，前後共計5次之多，犯案手法都是仗著車上尖峰時段人擠人，不停用下體猛頂她臀部，再裝作若無其事。

女大生表示，她趁隙拍下多張嫌犯照片，事後也去報案作筆錄，提供了對方每次犯案的細節與時間，但警察說需要更多證人才能起訴，「我弄了一個表單...再麻煩有被騷擾過的大家了！警察的也很積極在處理，現在就缺證人的角色！」

有2名受害女子看到貼文，發覺曾對自己伸出狼爪的男子，與文中的「變態」是同一人，因此也一同提告，總算讓金男被繩之以法。

檢警調查後，認定金男涉嫌無視被害人以閃避、眼神對視或物品阻擋方式拒絕觸碰，仍強行以下體貼臀，至少對3女猥褻、犯行8次，每次短則30秒至1分鐘，長則數十分鐘，地點遍及新北板橋、樹林、鶯歌間的台鐵區間車及捷運板南線，近日依強制猥褻罪起訴。