　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台鐵痴漢下體磨蹭3女！正妹用Dcard追人　讓檢警順利起訴

▲▼台鐵EMU900型電聯車4/1首航預拍。（圖／記者呂佳賢攝）

▲女網友搭火車遭猥褻5次，上Dcard發文找證人，所幸2名受害者挺身指認，總算讓金男被繩之以法。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

一名金姓男子長期在台鐵及北捷伸出狼爪，猥褻多名女子。其中一名受害者不堪受辱，趁隙拍下金男照片，但因證據不足，只好在Dcard發文爆料、尋找證人，直到另有2名受害者挺身指認，總算讓案情露出曙光。新北地檢署偵結後，認定金男涉嫌以下體緊貼、撞臀方式猥褻3名女子，近日依強制猥褻罪起訴。

去年7月，一名女大生以「區間車上的變態慣犯」為題，在Dcard發文指出，她4月起搭乘台鐵或北捷時，連續遇到同一名男子尾隨和性騷擾，前後共計5次之多，犯案手法都是仗著車上尖峰時段人擠人，不停用下體猛頂她臀部，再裝作若無其事。

女大生表示，她趁隙拍下多張嫌犯照片，事後也去報案作筆錄，提供了對方每次犯案的細節與時間，但警察說需要更多證人才能起訴，「我弄了一個表單...再麻煩有被騷擾過的大家了！警察的也很積極在處理，現在就缺證人的角色！」

有2名受害女子看到貼文，發覺曾對自己伸出狼爪的男子，與文中的「變態」是同一人，因此也一同提告，總算讓金男被繩之以法。

檢警調查後，認定金男涉嫌無視被害人以閃避、眼神對視或物品阻擋方式拒絕觸碰，仍強行以下體貼臀，至少對3女猥褻、犯行8次，每次短則30秒至1分鐘，長則數十分鐘，地點遍及新北板橋、樹林、鶯歌間的台鐵區間車及捷運板南線，近日依強制猥褻罪起訴。

ET快訊
梅西拍148秒影片　還原香港比賽情況：我真的無法上場
同一張彩券連中「7注大紅包」　北港幸運兒包牌爽中650萬
首例本土麻疹接觸199人！男吃藏壽司1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鐵痴漢下體磨蹭3女！正妹用Dcard追人　讓檢警順利起訴

胯下蹭3正妹屁股8次！女大生PO文一起提告　台鐵、北捷痴漢慘了

陳幸妤醫療糾紛被求償130萬　二審開庭解除委任「父親陳水扁」訴代

北市女遭鐵鍊綁雙腳　速食店顧客傻眼報警

快訊／台中一晚傳2人站上高樓！1男墜下搶救中　25歲男已僵持3hrs

惡劣！彰化「國家綠道」30路樹慘遭凌虐　被剝皮+火焚+注毒枯死

拒認強吻鍾沛君稱受騙寫切結書　朱學恒喊無罪...檢批囂張求重判

科技業神鬼女會計投資失利欠債　A走公司2147萬還暗槓老闆307萬

IC設計大廠人夫處長爆車震女同事　網吃瓜爆內幕：每一個我都認識

金門旅遊船遭大陸海警登船檢查30分鐘　旅客嚇壞：以為回不來了

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

《在暴雪時分》全員都是帥哥！　王星越2002年生...還比吳磊小

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

史上最亂頒獎典禮！搖滾區還有屎　aespa、ATEEZ嚇壞…起身忙管秩序

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

台鐵痴漢下體磨蹭3女！正妹用Dcard追人　讓檢警順利起訴

胯下蹭3正妹屁股8次！女大生PO文一起提告　台鐵、北捷痴漢慘了

陳幸妤醫療糾紛被求償130萬　二審開庭解除委任「父親陳水扁」訴代

北市女遭鐵鍊綁雙腳　速食店顧客傻眼報警

快訊／台中一晚傳2人站上高樓！1男墜下搶救中　25歲男已僵持3hrs

惡劣！彰化「國家綠道」30路樹慘遭凌虐　被剝皮+火焚+注毒枯死

拒認強吻鍾沛君稱受騙寫切結書　朱學恒喊無罪...檢批囂張求重判

科技業神鬼女會計投資失利欠債　A走公司2147萬還暗槓老闆307萬

IC設計大廠人夫處長爆車震女同事　網吃瓜爆內幕：每一個我都認識

金門旅遊船遭大陸海警登船檢查30分鐘　旅客嚇壞：以為回不來了

士林超佛便當「雙主菜＋4菜」只要100　他驚呼：這裡真的在台北嗎

陸海警強制登檢金門遊艇30分　藍委：世界大戰都因小事引起

台鐵痴漢下體磨蹭3女！正妹用Dcard追人　讓檢警順利起訴

龍來安全慶元宵！　南消鹽水分隊台南月津港辦理防災宣導

胯下蹭3正妹屁股8次！女大生PO文一起提告　台鐵、北捷痴漢慘了

陳幸妤醫療糾紛被求償130萬　二審開庭解除委任「父親陳水扁」訴代

24年懷孕17次　她爽拿「400萬生育津貼」攏係假…老公作證換減刑

長腿妹相親失敗！躺沙發盯手機發呆　對話視窗看哭網友

楊寶楨「哽咽閃辭」情緒潰堤　黃暐瀚一看畫面直言：這很怪！

南美穀物出口旺季到　巴拿馬型船成為領漲新指標

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

北市女遭鐵鍊綁腳　速食店客傻眼報警

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

IC設計大廠處長爆車震女同事　內幕爆

新北男遇仇家遭砸車毆打　倒楣友人被波及

台中一晚傳2人站上高樓！1人墜1人僵持

即／猛撞違規左轉轎車！　28歲重機騎士宣告不治

金門旅遊船遭大陸海警登船檢查30分鐘

獨／40貓咪葬身中途之家！愛媽撫屍淚崩

拒認強吻鍾沛君　朱學恒喊無罪...檢批囂張求重判

國中畢業「許醫師」　密醫執業30年被抓了

台中嚴重車禍！遊覽車、貨車相撞　貨車翻覆

神鬼女會計投資失利　A走公司2147

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人

獨／近40隻貓燒死！飼主當街向鄰居下跪道歉

更多熱門

相關新聞

蹭3正妹屁股！台鐵、北捷痴漢慘了

蹭3正妹屁股！台鐵、北捷痴漢慘了

「區間車上的變態慣犯！」女大生去年7月在網路論壇Dcard發文爆料，搭乘台鐵、北捷時都遇到一名男子5次性騷擾，忍無可忍便拍下照片張貼上網，結果文章引起關注，其他2名受害者也挺身提告。檢方認為，嫌犯金姓男子涉嫌猥褻3女，以下體撞、貼臀部，最長達數十分鐘，依強制猥褻罪將他起訴。

忽被加LINE「詢問進群意願」　過來人曝經驗

忽被加LINE「詢問進群意願」　過來人曝經驗

妹子痛窩博愛座　老人「有位子」卻酸愛演

妹子痛窩博愛座　老人「有位子」卻酸愛演

即／3天2起！高雄車站又傳女乘客落軌

即／3天2起！高雄車站又傳女乘客落軌

房租要1萬元！她回租屋處「卻很難耍廢」

房租要1萬元！她回租屋處「卻很難耍廢」

關鍵字：

台鐵北捷Dcard痴漢

讀者迴響

熱門新聞

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

北市女遭鐵鍊綁腳　速食店客傻眼報警

梅西拍148秒影片澄清　還原香港比賽情況

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

蘿莉塔被丟包廂　男友在廁所%%%

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

健身房教練全是「爆乳妹」！大尺度一對一鍛鍊　陸網看呆

不忌口！30歲男「胰臟爛到流湯」送ICU　醫：終身糖尿病

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

同一張彩券連中7注大紅包　幸運兒包牌爽中650萬

即／大樂透1億一注獨得！獎落北市內湖

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

37歲楊迪化妝變網帥「手機無法解鎖」網看傻：哪位？

楊寶楨哭著走人　柯文哲皺眉笑回

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面