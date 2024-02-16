逛老街遇女星！她喊「不認識」轉頭一看尷尬了　網直呼：超性感

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逛老街遇米可白！她喊「不認識」轉頭一看尷尬了　網直呼：超性感

▲▼米可白遭網嫌合照時「一臉不爽」。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419） 

▲米可白過年期間回鹿港賣餅。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

記者曾筠淇／綜合報導

如果沒有特別追星，可能在路上碰到藝人也未必會認得。近日有女網友發文透露，日前經過鹿港老街的一家餅店時，家人便問她要不要與「XXX」合照？由於她不知道是誰，所以就回「我不認識」，怎料那位藝人竟正巧在她旁邊，讓她覺得很糗。貼文曝光後，引發底下網友熱議。

女網友在Dcard上，以「糗，在藝人面前喊：我不認識」為標題發文，提到她之前和家人一起逛鹿港老街，結果經過一家餅舖時，家人因看到廣告板上的藝人，便詢問她要不要合照？而沒有在追星的她，則果斷拒絕。

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後來一家人再度經過該餅舖，家人就詢問要不要和「XXX」合照？原PO當下以為家人是指廣告板，所以就大聲回「我不認識」，怎料這時她卻發現，原來廣告板上的藝人就站在她旁邊。經其他網友詢問後，原PO也在留言處透露，她遇到的是「米可白」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「去年有過合照」、「有規定一定要認識明星嗎」、「米可白現在超性感、超暈，有種鄰家大姐姐變成輕熟女（的感覺）」。其中還有網友表示，「我那天就在你旁邊，我也有聽到」。

此外，也有網友分享類似經驗，「這算什麼？我在周遊的店門口說怎麼可以長這麼醜，然後轉頭一看本人在旁邊」、「我之前遇到王淨認不出來，後來後悔了」、「還好吧，之前走在路上和正在遛狗的馮媛甄擦身而過，我也沒認出來，還是旁邊的朋友說那個好像是藝人」、「我小時候看到董至成，很大聲說：媽～曾國城欸」、「高中時在飯店打工，我同事跟我講：周傳雄耶！當時我超大聲回她：周傳雄誰啊？立委嗎？本人就坐在我旁邊的座位」。

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