麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他開大絕」店員秒結帳！全場狂讚

▲麥當勞。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

現在麥當勞陸續推出自助點餐機，節省民眾排隊時間，不過多數民眾仍喜歡直接跟店員點餐，就有一名網友表示，拿著兌換券到麥當勞，只能用人工點餐，但他等了10分鐘都沒有店員幫他點餐，於是他使出大招，把椅子搬到櫃檯前坐下，店員立刻出現，網友看完後笑翻，「笑死，搬椅子給推」。

有網友在PTT發文，「麥當勞是直接放推人工點餐嗎？」手上有麥當勞的兌換券要使用，只能使用人工點餐，進店後店員請他「等一下」才能幫他點餐，沒想到一等就是10分鐘，都沒有店員幫他點餐，他等得不耐煩了，「我可以自己走進去幫自己點嗎，好躁喔」。

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原PO最後忍不住，直接把內用區的椅子搬到櫃檯前，馬上就有店員幫他點餐了，他也PO出翹著二郎腿坐在櫃檯前的照片。不少網友建議他使用自助點餐機，他則回應，「我是要用兌換券換東西，隨便亂按會有發票問題」。

▲原PO直接把椅子搬到櫃檯。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，網友看到照片笑翻，直呼原PO的行為很帥，「這個翹腳恥力點滿」、「搬椅子帥噢」、「這很可以，當消費者的時間不是時間」、「搬椅子笑死，傑出的一手」、「笑死，下次也用這招」、「笑死，直接在櫃台客訴啊」、「搬椅子有料」、「搬椅子就算了還翹腳，笑死，服了你」。

不少網友也紛紛抱怨，「現在的麥當勞真的是精簡人力到超爛的」、「自己進櫃台按，自己進內場做餐，人力精簡」、「以後就只剩機器了，內用座位也都沒了」、「以後椅子全部焊死」、「直接走去車道得來速點餐還比較快」。