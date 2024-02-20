陸海警登檢金門觀光船　藍委：非明智之舉！靠拳頭解決不是好方法

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

中國大陸漁民日前越界至金門海域捕魚，遭我海巡署追緝，過程中拒檢翻覆2人死亡，中國大陸海警局則宣布將在金廈海域常態化巡查，19日更登檢我金門觀光船「金廈遊輪」。眼看爭議越演越烈，國民黨立委翁曉玲20日表示，大陸海警登台船臨檢示威絕非明智之舉，兩岸和平共處，是兩岸中國人共同的期待，靠拳頭不是解決兩岸紛爭的好方法。

翁曉玲今日在臉書發文指出，日前大陸漁艇因越界進入我方限制禁止水域被海巡署艦艇追緝，造成兩位大陸漁民不幸落海死亡事件，誠屬遺憾。我方司法單位應盡速調查事實，若海巡署有違法過當行為，應追究其責任並且給與兩位大陸漁民賠償；若海巡署無疏失，也應該基於人道主義給予兩位大陸漁民慰問救助金，協助漁民家庭度過難關。

翁曉玲表示，發生這起不幸事件，相信執行巡查任務的我方海巡人員絕不好受，但更令人難受的是，兩邊政府不好好就越界捕撈問題進行協商談判，反而採取政治性動作和話語，讓緊繃的兩岸局勢火上加油，也讓老百姓惶恐不安。兩岸和平共處，是兩岸中國人共同的期待，維持雙方海空域各自管轄界線默契，是穩固兩岸久安關係的重要基礎。

翁曉玲說，大陸在喊依法治國，台灣也自詡是民主法治國，既然雙方都重視法律，何不借此事件重啟協商進行規範？大陸海警登台船臨檢示威絕非明智之舉，希望陸方要謹記孟子所說的話「以力服人者，非心服也，力不贍也」，靠拳頭不是解決兩岸紛爭的好方法。