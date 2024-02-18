赴陸禁團令是失效通知？觀光署搬2法源背書　藍委揭：誤用法律

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

交通部在春節前一天，無預警下令停止招攬赴中國旅遊團，引發業者反彈，並被國民黨立委翁曉玲質疑無法源依據，觀光署則援引「發展觀光條例」、「旅行業管理規則」澄清。翁曉玲今（18）日再批，誤用法律，按此邏輯，每天載一堆人飛去大陸的長榮、華航等航空業者是不是也在損害國家利益之列？

觀光署解釋，近日各界關心6月1日起禁止旅行業組團赴陸旅遊之作為，觀光署是依據「發展觀光條例」第53條第1項：「觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有…損害國家利益…者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，處新台幣15萬元以上50萬元以下罰鍰，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。」

以及「旅行業管理規則」第49條第19款：「旅行業不得有下列行為：…十九、經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定者。」辦理。

觀光署強調，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，惟考量情勢變更等因素，經跨部會協商後，基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及我國國安，衡量組團赴陸之經營行為已有「損害國家利益」，觀光署本於對旅行業之經營行為負有管理監督之責，爰請旅行社暫停組團赴陸旅遊。

針對觀光署說法，翁曉玲說，團客會損害國家利益？ 難道散客就不會？觀光署強詞奪理， 誤用法律，硬拗態度，實不可取。

翁曉玲表示，交通部觀光署說自己是依法監督與管理旅行業暫停組團赴陸旅遊，沒想到依的竟是「發展觀光條例」第53條第1項，引用這樣的法源，豈不是在說旅遊業者組團去大陸就是在損害國家利益？但他們究竟是損害何種國家利益 ？ 觀光署應說明白 。

翁曉玲指出，照觀光署邏輯，每天載一堆人飛去大陸的長榮、華航等航空業者是不是也在損害國家利益之列？與大陸通航及貿易都是在損害國家利益好了，真的是可笑至極。

翁曉玲批，觀光署不斷強調，兩岸恢復健康有序的交流一直是政府的立場，但同時又說交流會損害國家利益，莫名其妙找各種不合理的理由阻止組團赴陸。照民進黨這邏輯，兩岸經貿交流應全面禁止，何必給業界和人民戴上損害國家利益的大帽子。