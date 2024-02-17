藍委質疑赴陸禁團令無法源　觀光署提2法條：依法監管旅行業

▲觀光署宣布停止赴陸團，6月後禁出團。（資料圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

觀光署停止赴陸團，已攬客限3至5月出團，6月後禁出團，國民黨立委翁曉玲取得觀光署公文，發現是2020年疫情時以防疫為由「請」旅行業暫停組團赴陸旅遊，質疑疫情解封，已是失效通知，無法源依據，交通部和觀光署淪國安單位打手，令人不齒。觀光署提2法條，強調是依法監管旅行業。

國民黨立委翁曉玲15日向觀光署索資，要求提供當初禁止旅行業組團赴陸旅遊的公文，只得到兩份2020年疫情時以防疫為理由「請」旅行業暫停組團赴陸旅遊文件，質疑「禁團令」是配合中央疫情指揮中心辦理的通知，中央疫情指揮中心去年5月解編，觀光署拿著失效通知，限制業者組團赴陸旅遊，違反法律保留原則，痛批交通部和觀光署淪國安單位的打手。

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對此，觀光署今晚間發新聞稿澄清表示，觀光署是依法監督管理旅行業暫停組團赴陸旅遊。

觀光署指出，6月1日起禁止旅行業組團赴陸旅遊之作為，觀光署係依據「發展觀光條例」第53條第1項：「觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有…損害國家利益…者，處3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，處15萬元以上50萬元以下罰鍰，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。」另依據「旅行業管理規則」第49條第19款：「旅行業不得有下列行為：…十九、經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定者。」辦理。



觀光署強調，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，惟考量情勢變更等因素，經跨部會協商後，基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及我國國安，衡量組團赴陸之經營行為已有「損害國家利益」，觀光署本於對旅行業之經營行為負有管理監督之責，爰請旅行社暫停組團赴陸旅遊。

觀光署表示，兩岸恢復健康有序的交流一直是政府的立場，觀光署呼籲陸方以善意共創兩岸和平旅遊交流，並將賡續配合政策檢討兩岸旅遊相關規劃事宜。