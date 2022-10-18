推動台灣Chinese Taipei奧會模式　清大緬懷前校長沈君山

▲清華大學通識教育中心2022年秋季「通識人物」系列演講，特以前校長沈君山作為本屆通識典範人物。（圖／清華大學提供）

生活中心／綜合報導

華人界的大學校長多是以學術研究和教育成就知名，鮮少有人如清華大學前校長沈君山教授再多上「公子」和「才子」的稱號。沈校長不僅是位傑出教育家，過去更在台灣國際地位艱難的時刻，成為「Chinese Taipei」奧會模式的推手，同時在兩岸對峙的時空背景下提出「一國兩治」的政治主張。今年適逢沈君山冥誕90週年，清華大學特別邀請前總統馬英九一同在演講中暢談沈校長風雅逸事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈君山校長，物理學家，曾任職於美國太空總署太空研究所，並任教於美國普林斯頓大學、普渡大學。1973年，受「保釣運動」影響，決定返台貢獻所學，進入清華大學物理學系任教席，後擔任理學院院長；於1994-1997年，出任清華大學校長。由於學經歷出眾和外表瀟灑，沈君山校長過去有政壇「四大公子」之一的美稱。

沈校長文采洋溢，能詩能文，其散文題材廣泛，從政治、教育到人生感悟的文章不勝枚舉，亦致力於科普寫作，以深入淺出的筆調，將複雜難懂的天文物理介紹給讀者大眾。資深媒體人張作錦先生稱其「文章寫來如天池之水」，由此可見，沈校長才氣縱橫，稱其「才子」，實至名歸。

沈校長不僅是一位科學家、教育家、橋棋家和作家，還是當代華人科學界中難得一見的政治家。他關心國家政事，向以兩岸關係和族群融合為己任。在台灣國際地位艱難的時刻，他是「Chinese Taipei」奧會模式的推手、在兩岸對峙的時空背景下提出「一國兩治」的政治主張，還曾三度到中南海與江澤民議論兩岸未來。對於台灣內部政局的發展也費盡心力，在戒嚴時期扮演「黨外」人士與執政者之間的溝通橋樑，是政治民主化前夕的穩定力量。他是心繫國族，憂國憂民的知識份子，從他的身上，看到傳統士人任重道遠的精神與壯志。

沈君山校長生於1932年，歿於2018年，享年86歲。今年適逢沈校長冥誕90週年，清華大學通識教育中心2022年秋季「通識人物」系列演講，特以沈君山校長作為本屆通識典範人物，規劃六場精彩演講，邀請沈校長的同事、故友和學生，例如前總統馬英九先生、天下文化創辦人高希鈞先生、前中國時報社長林聖芬先生、台大孫維新教授等人，分別從科學、人文、政治、橋棋等面向，暢談沈校長的風雅逸事，緬懷沈校長一生的典範。

清華通識教育中心主任翁曉玲表示，沈君山校長是當代博雅典範，集科學家、教育家、政治家、橋棋家和作家於一身的全才型人物，其文理兼備和中西融合的豐厚學養，以及關心國家前途的愛國情操，堪稱當代知識份子的典範，足為年輕學子的楷模。本次演講活動期間從10月18日至11月4日，每週二、四晚上七點於清華大學教育館舉行，歡迎各界人士共襄盛舉，一起追憶一代瀟灑才子─沈君山校長。