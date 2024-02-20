金廈海域情勢升溫　藍委籲藉此重啟協商進行規範

▲金門海域陸籍船非法捕魚，逃避追捕釀成翻覆2死，金門漁民依舊照常出海。（圖／記者林名揚翻攝）



記者崔至雲／台北報導

大陸快艇日前闖我國金門禁止、限制水域拒檢，蛇行翻覆釀2死，大陸海警局則宣布，福建海警局在金廈海域展開常態化執法巡查。對此，國民黨立委翁曉玲表示，兩岸和平共處，是兩岸中國人共同的期待，維持雙方海空域各自管轄界線默契，是穩固兩岸久安關係的重要基礎，既然雙方都重視法律，何不藉此事件重啟協商進行規範。

兩岸金廈海域爭端升溫，大陸昨至少出動六艘海警船巡查金廈海域，並在金門大二膽海域、五通水道附近，強制登船臨檢我方觀光遊艇約半小時，金門海巡隊獲報後派遣艦艇前往護航，伴隨觀光船返回金門。

翁曉玲說，日前大陸漁艇因越界進入我方限制禁止水域被海巡署艦艇追緝，造成兩位大陸漁民不幸落海死亡事件，誠屬遺憾。我方司法單位應盡速調查事實，如果海巡署有違法過當行為，應追究其責任並且給與兩位大陸漁民賠償；若海巡署無疏失，也應該基於人道主義給予兩位大陸漁民慰問救助金，協助漁民家庭度過難關。

翁曉玲表示，發生這則不幸事件，相信執行巡查任務的我方海巡人員絕不好受。但更令人難受的是，兩邊政府不好好就越界捕撈問題進行協商談判，反而採取政治性動作和話語，讓緊繃的兩岸局勢火上加油，讓老百姓惶恐不安。

翁曉玲提到，大陸在喊依法治國，台灣也自詡是民主法治國，既然雙方都重視法律，何不藉此事件重啟協商進行規範。大陸海警登台船臨檢示威，絕非明智之舉，希望陸方要謹記孟子所說的話「以力服人者，非心服也，力不贍也」，靠拳頭不是解決兩岸紛爭的好方法。