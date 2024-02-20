女司機34萬元現金被搶…「一脚踩油門」撞死劫匪！法院：正當防衛

▲涉事女司機。（圖／翻攝自安徽衛視）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東一37歲的容姓女子凌晨開車出車庫時，被3名埋伏的劫匪敲碎車窗，搶走包袋，裡面有8萬元人民幣（約新台幣34萬元）等物品。她之後決定開車追劫匪，更踩油門撞飛3人，造成1名劫匪身亡。近日，法院判決，她的行為屬正當防衛，無須承擔刑事責任。

據《安徽衛視》報導，37歲的容女是小有成就的生意人，居住在順德倫教雞洲某社區。去年7月13日凌晨5時許，容女開車駛出車庫，準備出門經商。不料，兩名年輕人早已埋伏在她家車庫旁，他們手持鐵鑽頭，一左一右站在容女駕駛的小車兩側，用鑽頭敲打兩側車窗。

容女當時很慌張，大喊救命，並按喇叭求救。目擊者梁先生回憶，年輕人將車窗敲碎後，拉扯容女的頭髮，隨即搶走容女放在副駕駛位的包。隨後，兩人搭乘一輛在附近接應的機車迅速逃竄。

容女稱，包內裝有現金8萬餘元（人民幣，下同）等物，她當即決定追匪。在百米開外，容女追上了劫匪搭乘的機車。梁先生回憶，容女直接把車開上去，先是撞爛一道木欄杆，再撞爛一道鐵欄杆，最後撞倒機車，3名劫匪被撞飛，其中一人當場死亡。

容女事後交代，她只是想撞倒機車，拿回自己的手袋，從沒想過要撞死人，可當時天還沒亮，現場混亂，自己戴的眼鏡又被弄爛了，所以沒能看清，不知道劫匪已經無路可走了。事發後，容女積極配合警方調查，並表達了深深的歉意，稱撞死劫匪完全是她意料之外的事。

順德法院近日對此案作出一審判決，認定容女的行為屬正當防衛，無須承擔刑事責任。

順德法院也認定，兩名劫匪以非法佔有為目的，結夥採取暴力手段當場劫取他人財物，數額龐大，其行為均已構成搶劫罪。鑑於贓物已起回，兩人能自願認罪，酌情從輕處罰。遂依法判處兩劫匪有期徒刑12年、11年，剝奪政治權利3年，併罰金12,000元、11,000元。

宣判後，兩名劫匪提起上訴，認為順德法院認定的劫匪在搶劫過程中拉扯被害人頭髮」證據不足，請求予以改判。

佛山市中院審理後認為，拉扯頭髮這一事實在容女的報案陳述中有所反映，在兩名劫匪接受警方偵查過程中也有所供述，相關證據能夠互相印證，故駁回兩被告上訴，維持原判。