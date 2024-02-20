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24年懷孕17次　她爽拿「400萬生育津貼」攏係假…老公作證換減刑

▲懷孕。（示意圖／達志影像）

▲女與丈夫利用假懷孕詐領相當於近400萬台幣的津貼。（示意圖／達志影像）

圖文／CTWANT

面對少子化潮流，許多政府甚至企業都祭出福利鼓勵生育，但義大利1名50歲婦人卻壞了這些美意，她24年來不只謊稱懷孕還演好演滿，最終透過假懷孕17次獲得相當約10萬英鎊（約新台幣396萬）的生育津貼。

據《太陽報》報導，芭芭拉（BarBara Loele）24年來對外宣稱自己懷孕17次，但流產12次，只生下5個孩子。但事實是，所謂的孩子只是裝在衣服裡的枕頭，而她的55歲丈夫達維德（Davide Pizzinato）則在完全知情情況下，幾乎坐收漁翁之利。

羅馬警方經過9個月跟監和監視，確認芭芭拉雖然演技滿分，「出門假裝帶著孩子」模仿孕婦走路，還聲稱在去年12月生下第5個孩子，但一切全是為了拿到生育津貼設的局。

警方指出，芭芭拉利用從診所偷竊的出生證明、其他偽造文件和演技，在24年內謊稱懷孕17次，詐取近10萬英鎊的生育津貼。檢方則依詐欺罪嫌起訴芭芭拉和達維德。

達維德見這次在劫難逃，除坦承自己「從2012年開始就完全知情」，更在法庭上指控和作證妻子造假與如何造假，最終獲得法官減刑，遭判1年6個月徒刑。芭芭拉則是始終堅持懷孕和生子全是真的，辯護律師也拿出2張健康不穩，但無法證明懷孕的證明，案件仍在審理中。

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