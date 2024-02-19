9.8強震、特大海嘯要來了？　時空旅人曝「2024年毀滅性災害」

▲一名自稱來自2671年的時空旅人示警，2024年將有毀滅性自然災害到來。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

你相信「時空旅人」嗎？網路上自稱來自2671年的時空旅行者埃諾（Eno Alaric），先前在社群平台上警告大眾，聲稱2024年將有「毀滅性自然災害」到來，諸如龍捲風、規模9.8強震、大海嘯等等，而這也使得不少網友畏懼，擔憂這如同惡夢般的描述是否會成為現實。

根據《每日星報》（Daily Star）、英國《鏡報》（The Mirror）的報導，時空旅人埃諾以帳號「@radianttimetraveller」在TikTok上公告對於未來事件的預警，他過去亦曾對行星撞地球、外星訪客，甚至第3次世界大戰爆發提出警告。而埃諾也在日前直言，「2024年比2023年更糟」，並列出了幾項世界特大自然災害。

埃諾指出，1月29日，由於太陽的極端熱浪，多個5級至6級颶風襲擊美國、墨西哥和南美洲北部地區，將造成數百萬人失去家園；而在2月17日，有史以來第一場F6龍捲風（藤田級數，目前最嚴重僅到F5級）摧毀德克薩斯州休士頓的整座城市，成為人類歷史上最具破壞性的龍捲風。

埃諾接著提到，4月2日，名為「大約翰」（Big John）的規模9.8地震將使得舊金山和其他附近城市淪為廢墟，而其引發的750英尺高的大海嘯則會把加州海岸地區吞噬，直至2035年後才能夠重建。

不過，面對時空旅人這樣的說詞，有部分網友感到十分震驚，害怕災害真的變成現實，另一部分網友則吐槽，關於1月底颶風的預言就沒有成真，本月17日也沒有迎來F6龍捲風，「如果這是真的，你是怎麼活下來的」、「世界上地圖只有美國嗎」、「很高興我在英國，希望大洋彼岸的你們一切都好」。

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