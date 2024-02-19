世界第三大獨角獸OpenAI估值800億美元　9個月漲逾2倍

▲OpenAI的估值已經提高到800億美元以上，成為全球估值第三高的新創企業。（圖／CTWANT提供）



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隨著OpenAI與風險投資公司Thrive capital達成最新股票出售協議，OpenAI的估值已經提高到800億美元以上。這代表該公司的估值迅猛增長，已經達到九個月前的近3倍，並一躍成為全球估值第三高的新創企業。早在去年末，就有報導稱OpenAI正在談判一筆新的股票出售交易，而當時消息稱這筆交易對OpenAI的估值高達900億美元。

根據外媒最新報導，知情人士證實，OpenAI將根據Thrive牽頭的收購邀約進行現有股票出售，並指出該交易將允許公司員工兌現他們在這家人工智慧公司的股票。根據此項交易，該公司的估值達到了近800億美元。作為對比，在9個月前OpenAI完成一筆3億美元的股票出售時，該公司的估值還是約270億美元。

根據情報網站CB Insights數據，800億美元的估值代表該公司成為全球市值第三高的科技新創公司，僅次於字節跳動（ByteDance）的2250億美元和馬斯克領導的太空運輸公司SpaceX的1500億美元。

截至目前，微軟已經向OpenAI總共投資了130億美元，儘管這家科技巨頭表示，它不擁有OpenAI的任何股份，而是有權分享利潤分配。去年4月，Thrive、紅杉資本、Andreessen Horowitz和K2 Global等多家創投公司也同意收購OpenAI的新股，使其估值達到270億美元左右。

目前，OpenAI在人工智慧開發的道路上還在繼續迅猛前進。美東時間上周四（15日），OpenAI發佈了其最新產品Sora，該產品能夠根據文本提示生成影片。不過該影片服務目前還沒有向大眾開放，也不清楚何時可以公開，因OpenAI表示，它仍在採取「幾項重要的安全措施」，以應對與錯誤消息和偏見相關的潛在問題。

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