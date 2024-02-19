懷孕了才要結婚！「爸媽花光88萬聘金」她不小心流產：該怎麼坦白

▲原PO和男友是因為懷孕了才要結婚。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我怕現在跟他說他就不會娶我。」一名女網友發文表示，男友和準公婆是因為她懷孕了才答應婚事，並且在先前已給88萬元的聘金，然而，她近期因流產，就擔心兩人結不成婚，她該怎麼向大家坦白？貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上發文拋問，男友和男友爸媽當初是因為她懷孕了才同意婚事，「如果不小心流產了，該怎麼向大家坦白？」她透露，她和男友已經訂婚，且拿了88萬元聘金，「爸媽過年拿去出國玩，花得差不多了」。

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除了聘金，原PO也說，小倆口要宴客的餐廳早訂好了、喜帖發完了、她辭職了、男友請好婚假了，「我怕現在跟他說，他就不會娶我」。

原PO坦言，她之前曾想過是不是等到登記了、房子買好了再坦白，但若等到男友回台灣，「我應該已經6個月肚子跑出來了」，且男友媽近期很積極要陪她產檢看寶寶，「現在就已經沒寶寶了，如果被揭穿怎麼辦？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有些事情直接坦白會比較好」、「事情時間順序很重要，流掉時第一時間沒承認，又放任家人吃喝玩樂把錢花光光，大慘；若是吃喝玩樂完才流掉，至少還有挽回的機會，小慘」、「建議老實說」、「又不是故意，談白說出來，真愛你只會安慰不會責怪」、「直接跟男友、家人坦白吧！拖越久問題越大」。