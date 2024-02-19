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喝完湯就腹瀉「懷疑遭人下藥」！她怒調監視器　結局糗了

香港一名女子喝完員工餐的湯後腹瀉，懷疑是被同事下藥陷害。（示意圖／Pixabay）

▲香港一名女子喝完員工餐的湯後腹瀉，懷疑是被同事下藥陷害。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

香港一名公司女職員日前喝完員工餐的湯後腹瀉，懷疑被人下藥陷害，堅持調閱監視器卻遭畫面打臉，因此淪為同事笑柄。此事一出引發熱議，就有網友直言「被害妄想症」，還有人說「女同事應該對公司同仁道歉」。

原PO在臉書社團「奴工處」投稿指出，一名任職10個月左右的女職員，平時舉止怪異招人反感，當天盛完員工餐後短暫離開去其他地方，才又回到座位上喝湯，結果沒過多久突然腹瀉，讓她懷疑遭人下藥陷害。

原PO提到，隔天女職員堅持說要調閱CCTV（閉路電視，多為錄影機、監視器），大家拗不過只能答應，但遭畫面打臉，證明一切都是無端臆測，她也因此淪為同事笑柄。

原PO疑惑，到底女職員的性格多差，才會覺得自己腹瀉是被他人陷害？貼文一出引發熱議，網友相繼直呼「被害妄想症」、「叫她買古代皇帝試菜的銀針回來吧」、「女同事應該對公司同仁道歉」、「責任全在對方（女同事）」、「也許（建議女同事）去看精神科醫生會更好些」。

另外也有網友想起類似經歷，表示「我之前公司360度都有裝設CCTV，結果有個前同事懷疑有人偷他錢要求調閱」、「以前我公司真的有人下藥害人，在被同事發現後就被炒魷魚了」。

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