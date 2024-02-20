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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊寶楨「哽咽閃辭」情緒潰堤　黃暐瀚一看畫面直言：這很怪！

▲▼民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊寶楨閃辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委。（圖／記者湯興漢攝）

記者董美琪／綜合報導

民眾黨發言人及民眾黨團副主任楊寶楨於19日正式請辭雙重職位。她在當天下午親自進行說明，強調自己未退出黨籍，且這項決定經過長時間的掙扎。在表達這一決定時，她情緒激動，哽咽了一番。楊寶楨進一步強調，雖然大家可能有各種猜測，但並非因黨內爭鬥或其他原因。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，民眾黨沒有職務給她了，這就很怪。

黃暐瀚在政論節目《新聞大白話》中指出，觀看楊寶楨的直播，她的情緒難以掩飾，甚至崩潰哭了2次。他表示，楊寶楨感謝民眾黨和柯文哲的支持，但在記者追問時，雖然提到也應該謝謝陳智菡，卻沒明確指出要感謝陳智菡的原因。

黃暐瀚進一步解讀，根據楊寶楨在訪談中的發言，她提到松山信義區的議員一職，表明雖未退出黨籍，卻不再擔任黨內職務，並表示黨內若有人願意接手經營也可以進行。

對於楊寶楨表示不再參選松山信義區的議員，黃暐瀚表示驚訝，認為以她先前獲得的選票，若再次參選有極高當選機會。最後，黃暐瀚指出目前民眾黨沒有給予楊寶楨新的職務，這一情況令他感到困惑，對背後的內情也不了解，同時認為楊寶楨在接受訪問時的表現，顯然不是很愉快地離開。

▼楊寶楨閃辭，強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）


 

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