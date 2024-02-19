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楊寶楨哭著走人受委屈？　柯文哲皺眉笑回：難道不給她休息嗎

記者許力方／台北報導

藍綠白備戰立法院開議前夕，民眾黨副主任「美女發言人」楊寶楨突然請辭兩個黨職，楊寶楨今天（19日）下午出面受訪時否認內鬥，情緒激動一邊落淚一邊哽咽地說「感謝柯主席、民眾黨的栽培…」外界質疑她受到了委屈，對此，柯文哲則笑笑地回應「難道不給她休息嗎？」

楊寶楨今天下午出面表示，自己同時辭掉兩個黨職，但沒有退出民眾黨，「這個決定也讓我掙扎非常非常久…」接著情緒激動、哽咽泛淚地說，可能會有很多揣測，但真的不是內鬥，創黨就加入民眾黨，是加入政治圈的第一個政黨，這4年多沒停下休息，應該要感謝陳智菡，讓她覺得很安心，「變成有關我原本的業務，暫時由陳智菡這邊做處理。」

▲▼民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）

▲閃電請辭2黨職，楊寶楨淚崩：謝謝栽培。（圖／記者湯興漢攝）

至於柯文哲有沒有慰留？楊寶楨回應，柯有說要不要聊聊、想一下，但自己也明確說希望可以休息一陣子，包含進修規劃等，柯覺得如果真的希望先休息的話，也是能夠尊重。她最後一邊落淚一邊說，「很感謝柯主席、民眾黨的栽培…」真的是對方給了她機會，引發外界質疑是否跟陳智菡有關、她受到了委屈。

對此，柯文哲今晚出席民眾黨全國黨代表座談會時，面對媒體追問，楊寶楨爆哭離職，有安慰她嗎？柯先是「啊」的笑嘆一聲，又被問到「楊有受委屈？」柯直呼「不會啦！她做的好好的」並皺著眉說，「人家做了四年說我要休息一下，那你不給她休息嗎？這實在是沒道理」柯一邊走進電梯一邊說「唉唷，你們就是太會製造這種…」接著電梯門便關上。

▼楊寶楨閃辭，柯文哲笑回「不給她休息沒道理」。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲出席新春開工團拜。（圖／記者林敬旻攝）

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楊寶楨哭著走人受委屈？　柯文哲皺眉笑回應

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