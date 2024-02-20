柳采葳質疑：為何陳智菡一來就當主任　再曝民眾黨另一大危機

▲市議員質疑「為何陳智菡一來就當主任」，點出白營更大危機「內鬥檯面化」。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨立院黨團副主任楊寶楨19日宣布請辭2個黨職，強調自己沒有退黨也否認內鬥，但她講到一度哽咽落淚，被外界懷疑是否有隱情。對此，國民黨台北市議員柳采葳質疑，為什麼黨團主任不是給楊寶楨，反而陳智菡一來就可以當，接著更點出民眾黨現在更大的危機是內鬥，甚至內鬥已經檯面化了。

國民黨台北市議員柳采葳參加19日播出的TVBS節目《新聞大白話》時，談到民眾黨立委黃國昌在立法院的表現，她感嘆，「比較可惜的是，過了8年，黃國昌在立法院還是只想要比大聲，民眾到底能不能接受，黃珊珊與民眾黨的人能不能接受黃國昌的做法，我覺得這是會比楊寶楨跟陳智菡還要危險的一件事情」。

柳采葳解釋，接下來能預期的是，民眾黨8名委員未來意見可能會非常分歧，不只是法案分歧，甚至連對外攻防也會分歧，一旦委員在對外的攻防分歧，這個黨團就可能走向非常危險的階段，「因為黨團會沒有方向，自然也提不出好的法案，所以民眾黨在立法院的危機是，他們已經開始內鬥，而且內鬥檯面化了」。

▲楊寶楨證實請辭黨團副主任、發言人職務，表示自己沒有退黨也否認內鬥。（圖／記者湯興漢攝）

針對楊寶楨在鏡頭前哽咽落淚一事，柳采葳直言，大家都知道楊寶楨在民眾黨的黨團裡面很久了，也當了發言人很長一段時間，所以大家可能會好奇，為什麼主任的位置不是給楊寶楨，反而是陳智菡一來就當主任。

柳采葳說，「我不知道是不是因為這個主任的位子，把這個爭議、糾紛檯面化，但是其實你就可以看得出來，民眾黨他現在就是一個不成熟的政黨，而且它沒有自己要走的路的主軸，我覺得這是民眾黨要去好好思考的一件事情」。

楊寶楨19日接受媒體聯訪時，證實請辭了黨團副主任、發言人職務，針對外界質疑與新上任的民眾黨團主任陳智菡有關，她表示自己沒有退黨也否認內鬥，是有些新的生涯規劃，希望先休息並多陪陪家人，也很感謝陳智菡接手文宣業務，由於她講到一度哽咽落淚，外界依然懷疑事件是否有隱情。