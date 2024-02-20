　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柳采葳質疑：為何陳智菡一來就當主任　再曝民眾黨另一大危機

▲▼針對柯文哲昨日於公辦政見發表會上發言內容遭剪輯後播出，台灣民眾黨不分區立委提名人陳智菡出面呼籲媒體不應受政治干擾。（圖／記者李毓康攝）

▲市議員質疑「為何陳智菡一來就當主任」，點出白營更大危機「內鬥檯面化」。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨立院黨團副主任楊寶楨19日宣布請辭2個黨職，強調自己沒有退黨也否認內鬥，但她講到一度哽咽落淚，被外界懷疑是否有隱情。對此，國民黨台北市議員柳采葳質疑，為什麼黨團主任不是給楊寶楨，反而陳智菡一來就可以當，接著更點出民眾黨現在更大的危機是內鬥，甚至內鬥已經檯面化了。

國民黨台北市議員柳采葳參加19日播出的TVBS節目《新聞大白話》時，談到民眾黨立委黃國昌在立法院的表現，她感嘆，「比較可惜的是，過了8年，黃國昌在立法院還是只想要比大聲，民眾到底能不能接受，黃珊珊與民眾黨的人能不能接受黃國昌的做法，我覺得這是會比楊寶楨跟陳智菡還要危險的一件事情」。

柳采葳解釋，接下來能預期的是，民眾黨8名委員未來意見可能會非常分歧，不只是法案分歧，甚至連對外攻防也會分歧，一旦委員在對外的攻防分歧，這個黨團就可能走向非常危險的階段，「因為黨團會沒有方向，自然也提不出好的法案，所以民眾黨在立法院的危機是，他們已經開始內鬥，而且內鬥檯面化了」。

▲▼民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊寶楨證實請辭黨團副主任、發言人職務，表示自己沒有退黨也否認內鬥。（圖／記者湯興漢攝）

針對楊寶楨在鏡頭前哽咽落淚一事，柳采葳直言，大家都知道楊寶楨在民眾黨的黨團裡面很久了，也當了發言人很長一段時間，所以大家可能會好奇，為什麼主任的位置不是給楊寶楨，反而是陳智菡一來就當主任。

柳采葳說，「我不知道是不是因為這個主任的位子，把這個爭議、糾紛檯面化，但是其實你就可以看得出來，民眾黨他現在就是一個不成熟的政黨，而且它沒有自己要走的路的主軸，我覺得這是民眾黨要去好好思考的一件事情」。

楊寶楨19日接受媒體聯訪時，證實請辭了黨團副主任、發言人職務，針對外界質疑與新上任的民眾黨團主任陳智菡有關，她表示自己沒有退黨也否認內鬥，是有些新的生涯規劃，希望先休息並多陪陪家人，也很感謝陳智菡接手文宣業務，由於她講到一度哽咽落淚，外界依然懷疑事件是否有隱情。

ET快訊
梅西拍148秒影片　還原香港比賽情況：我真的無法上場
同一張彩券連中「7注大紅包」　北港幸運兒包牌爽中650萬
首例本土麻疹接觸199人！男吃藏壽司1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊寶楨深夜再訴請辭心聲！黨內同志不捨　黃珊珊喊話「等你回來」

柳采葳質疑：為何陳智菡一來就當主任　再曝民眾黨另一大危機

楊寶楨哭著走人受委屈？　柯文哲皺眉笑回：難道不給她休息嗎

國民黨立委接受外媒專訪　指台積電是地緣政經戰略整合縮影

中國海警登檢金門觀光船「嚇壞23遊客」　海巡署100噸級巡防艇馳援

陸快艇翻覆2死　學者：不會升級為兩岸軍事對抗

陸快艇案家屬20日抵金門　海基會：派專人前往協助

陸快艇案　陸委會：安排2名陸籍人員20日遣返

不滿食安專報告吹！　國民黨擬明日「微杯葛」陳建仁施政報告

行政院施政報告曝　5年內組織學生成立「自主緊急應變隊」

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

《在暴雪時分》全員都是帥哥！　王星越2002年生...還比吳磊小

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

史上最亂頒獎典禮！搖滾區還有屎　aespa、ATEEZ嚇壞…起身忙管秩序

周杰倫曝「受邀朝聖泰勒絲」掀戰　罕見反擊：我只看想看的！

楊寶楨深夜再訴請辭心聲！黨內同志不捨　黃珊珊喊話「等你回來」

柳采葳質疑：為何陳智菡一來就當主任　再曝民眾黨另一大危機

楊寶楨哭著走人受委屈？　柯文哲皺眉笑回：難道不給她休息嗎

國民黨立委接受外媒專訪　指台積電是地緣政經戰略整合縮影

中國海警登檢金門觀光船「嚇壞23遊客」　海巡署100噸級巡防艇馳援

陸快艇翻覆2死　學者：不會升級為兩岸軍事對抗

陸快艇案家屬20日抵金門　海基會：派專人前往協助

陸快艇案　陸委會：安排2名陸籍人員20日遣返

不滿食安專報告吹！　國民黨擬明日「微杯葛」陳建仁施政報告

行政院施政報告曝　5年內組織學生成立「自主緊急應變隊」

南美穀物出口旺季到　巴拿馬型船成為領漲新指標

楊寶楨深夜再訴請辭心聲！黨內同志不捨　黃珊珊喊話「等你回來」

趙安吉猝逝！消息人士爆料：駕特斯拉墜入池塘溺斃

墨西哥軍隊激烈槍戰！政府宣布擊斃12名毒販

柳采葳質疑：為何陳智菡一來就當主任　再曝民眾黨另一大危機

斷聯20年！女在交友App遇到童年玩伴　想再婚見新公公卻尷尬了

一戀愛就超黏人的3大星座男！Top 1沒安全感又容易多想　很依賴另一半

超準心測！第一眼看到天鵝還是眼睛？看看你命中自帶哪種好運氣

德國央行：經濟恐連兩季萎縮　可能陷入技術性衰退

納瓦尼逝世多日　川普首度打破沉默未譴責普丁

一包不到11元 東森幣折後最低897元

政治熱門新聞

楊寶楨哭著走人　柯文哲皺眉笑回

中國海警登檢金門觀光船　海巡署急派巡防艇

藍委接受外媒專訪：台積電是地緣政經戰略整合縮影

海基會：派專人前往協助陸快艇案家屬

陸委會：安排2名陸籍人員20日遣返

楊寶楨哭著請辭　柳采葳再曝白營危機

政權交接層級首拉高至「副總統當選人」　鄭麗君入列掀接閣揆想像

學者：快艇案不會升級為兩岸軍事對抗

不滿食安專報告吹！　國民黨擬明日「微杯葛」陳建仁施政報告

民眾黨「美女發言人」辭職落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？

楊寶楨深夜再訴心聲　黃珊珊：等你回來

快訊／楊寶楨辭職「情緒激動落淚」：掙扎非常久⋯

要求禮讓1召委？黃國昌要林思銘說清楚

「狼」不比「羊」有人氣？　凌濤籲白營：對待夥伴要溫暖有人性

更多熱門

相關新聞

楊寶楨哭著走人　柯文哲皺眉笑回

楊寶楨哭著走人　柯文哲皺眉笑回

藍綠白備戰立法院開議前夕，民眾黨副主任「美女發言人」楊寶楨突然請辭兩個黨職，楊寶楨今天（19日）下午出面受訪時否認內鬥，情緒激動一邊落淚一邊哽咽地說「感謝柯主席、民眾黨的栽培…」外界質疑她受到了委屈，對此，柯文哲則笑笑地回應「難道不給她休息嗎？」

楊寶楨辭2職務　陳智菡否認內鬥

楊寶楨辭2職務　陳智菡否認內鬥

傳柯文哲將身兼政策會執行長　吳思瑤：民眾黨本來就是他一人說了算

傳柯文哲將身兼政策會執行長　吳思瑤：民眾黨本來就是他一人說了算

陳智菡接任民眾黨團主任　曝柯文哲交辦「4字」：會全力以赴

陳智菡接任民眾黨團主任　曝柯文哲交辦「4字」：會全力以赴

柯文哲人事佈局　「戰狼小姊姊」接黨團主任

柯文哲人事佈局　「戰狼小姊姊」接黨團主任

關鍵字：

柳采葳陳智菡

讀者迴響

熱門新聞

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

北市女遭鐵鍊綁腳　速食店客傻眼報警

梅西拍148秒影片澄清　還原香港比賽情況

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

健身房教練全是「爆乳妹」！大尺度一對一鍛鍊　陸網看呆

蘿莉塔被丟包廂　男友在廁所%%%

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

不忌口！30歲男「胰臟爛到流湯」送ICU　醫：終身糖尿病

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

同一張彩券連中7注大紅包　幸運兒包牌爽中650萬

即／大樂透1億一注獨得！獎落北市內湖

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

37歲楊迪化妝變網帥「手機無法解鎖」網看傻：哪位？

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

楊寶楨哭著走人　柯文哲皺眉笑回

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面