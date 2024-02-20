楊寶楨深夜再訴請辭心聲！黨內同志不捨　黃珊珊喊話「等你回來」

記者柯沛辰／綜合報導

楊寶楨19日宣布請辭民眾黨發言人、黨團副主任，還落淚否認內鬥，強調自己仍是黨員，引發外界議論。對此，她深夜再次發文強調，辭職原因只是希望休息一陣子，畢竟國會達成「三黨不過半」，算是完成了她當初的階段性目標，「今天不好意思驚動大家...謝謝大家的關心！」

楊寶楨在臉書表示，她只是辭去黨職，並沒有要退黨，但仍是掙扎非常久，才做出這個決定。她透露，知道外界會有各種揣測，但她辭職的原因就是希望休息一陣子、沉澱一下，多點時間陪伴家人，同時準備後續進修。

楊寶楨指出，能看到國會達到「三黨不過半」，算是完成了她給自己設定的階段性任務，感謝黨主席柯文哲及民眾黨4年多來的栽培，以及一路給予幫助的長官和伙伴，「一起經歷了許多的不容易，也擁有非常多美好的回憶。」

最後，楊寶楨也說，民眾黨能一步步成長至今，衷心感謝大家一直以來的支持，「改變台灣的政治文化，正持續發生。不論後續如何，期待後會有期！」

貼文一出，陳宥丞、吳達偉、王如意、徐千晴、李頂立、林珍羽、吳怡萱等黨內同志紛紛留言力挺。民眾黨團副總召黃珊珊也在臉書發文表示，「寶寶（楊寶楨）其實真的很累，好好休息一下吧，我們等你回來。」

▼楊寶楨深夜再訴請辭心聲，黨內同志不捨留言。（圖／翻攝自臉書／楊寶楨 Christina）