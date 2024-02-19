民眾黨「美女發言人」辭職落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？

▲民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立院黨團副主任楊寶楨今日請辭黨團副主任、發言人職務，並哽咽落淚地說這個決定讓她掙扎非常非常久，更否認內鬥一事。對此，資深媒體人黃光芹痛批，楊寶楨從一個政黨獲得那麼多機會，走的時候一把鼻涕、一把眼淚，暗示受了多大的委屈，搞得好似發生什麼政治風暴，暗藏什麼政治黑幕，實在令人瞠目結舌，直言「如果實在嚥不下這口氣，可以去當柯黑，當柯黑綽綽有餘，何必哭呢？」

黃光芹表示，不過是走了一個發言人，當事人開記者會，成為全國性的大新聞，閉著眼睛想，都知道走的是民眾黨的人。黃光芹痛批，自從有楊寶楨這個人，她的廣播節目或直播節目，從來沒有邀請過她，一次都沒有，連想都不曾想過，因為看她上別的節目，不太會論述，恐怕到她節目上，連問題都聽不懂。

黃光芹開轟，楊寶楨的發跡，其實是民眾黨給年輕人機會，讓他們小孩玩大車的結果，否則在其他政黨，甚或一般公司行號、學術界和媒體圈，她恐怕不會獲得那麼多歷練的機會，又是主持廣播節目、直播節目、大型造勢現場、上政論節目、參選市議員、當發言人、幹到副主任，也不會有現在的知名度和關注度。

黃光芹說，楊寶楨從一個政黨獲得那麼多機會，走的時候一把鼻涕、一把眼淚，暗示受了多大的委屈，把不過自我職場生涯的轉換，搞得好似發生什麼政治風暴，暗藏什麼政治黑幕，實在令人瞠目結舌。

黃光芹認為，楊寶楨應該好好感謝民眾黨給她成長的機會，等離開之後再回頭看，恐怕是此生活得最精彩的一段時間，「如果實在嚥不下這口氣，可以去當柯黑，反正位子多得是，她待得夠久、夠核心、夠資深，去當柯黑綽綽有餘，何必哭呢？」