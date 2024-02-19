　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假愛心！雲林救援134隻受虐犬貓　狗場負責人早有違規紀錄

▲雲林林內鄉遭舉報一名陳姓男子不當。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林林內鄉遭舉報一名陳姓男子不當飼養犬貓達上百隻，並在臉書提供匯款帳號接受贊助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉驚傳有民眾不當飼養虐待犬貓且數量高達134隻，經相關單位突襲稽查，確認陳姓負責人涉嫌未妥善照顧犬貓，事實明確。更發現陳男早於2015年即因違反動物保護法遭列不得飼養應辦理登記動物之對象，全案將依動物保護法相關規定裁處。

雲林縣動植物防疫所說明，日前接獲民眾檢舉，位於林內鄉一處私人狗場疑涉不當飼養及虐待等情事，防疫所於2月16日會同雲林縣警察局斗六分局和民間協會台灣NOE行動組織突襲稽查，現場清點計有犬貓共134隻，該處犬貓收容於鐵皮屋、庭院和自宅內，飼養環境髒亂糞便堆積和通風不良。

▲雲林林內鄉遭舉報一名陳姓男子不當。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲該案沒入的犬貓已辦理公告認養，其中不乏親人溫和的貓隻，目前皆已完成絕育、狂犬病注射及晶片植入，歡迎民眾踴躍認養。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

並於現場發現，有部分犬貓消瘦病弱等情況，因該狗場陳姓負責人9年前曾因不當照顧，讓飼養的小狗活活餓死，被彰化縣政府列不得飼養應辦理登記動物之對象，他4年前搬遷到林內鄉新光路30坪租處，開始進行犬貓救援收容，所飼犬、貓來源為民眾通知救援，並在臉書提供匯款帳號接受贊助。

▲雲林林內鄉遭舉報一名陳姓男子不當。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳姓負責人等人，打著犬貓救援名義，利用民眾愛心，大量收容救援動物並收取不一費用，又未妥善照顧動物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

防疫所指出，該案陳姓負責人等人，打著犬貓救援名義，利用民眾愛心，大量收容救援動物並收取不一費用，又未妥善照顧動物，致後續病弱未就醫或不當飼養，已嚴重影響動物福利，呼籲民眾避免愛心流為不法人士的斂財手段。防疫所長廖培志表示，全案沒入的犬貓已辦理公告認養，其中不乏親人溫和的貓隻，目前皆已完成絕育、狂犬病注射及晶片植入，歡迎民眾踴躍認養。

▲陳男在臉書提供匯款帳號接受贊助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳男在臉書提供匯款帳號接受贊助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►疑夕陽逆光致命！雲林土庫車禍年輕夫婦慘死　警建議設標誌提醒

►雲林小夫妻車禍雙亡！衝撞「瑞典坦克」車頭消失　可能原因出爐

►快訊／雲林2車對撞！車頭全毀零件噴飛　1男1女無呼吸心跳命危

►雲林2023年大樓使用執照激增！　消費者購屋選擇趨勢曝光

►西螺福興宮國運籤「首抽」即三聖筊！　「辛未籤」啟示順遂之年

 

ET快訊
晚安小雞「老婆」被點名了！　柬埔寨總理1句話拆穿
白拒簽協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場
林大鈞就是不還錢！欠越竹航空400萬　還喊：大哥請多幫忙
騎過1路口噴2400！　騎士怒：X你的科技執法
楊寶楨辭職痛哭落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？
25歲已婚女師「多次激戰」男學生！長相曝光
快訊／阿提諾要求續約2年遭拒　籃協公布談判秘辛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿SIR來了！22歲男網咖「尿遁」　警廁所堵人查出他失聯2年

陸船越界2死發酵！中國海警揚言介入金廈海域　海巡曝5年救180人

遊客闖平交道拍火車遭保全拉出...網友PO抖音　鐵路警還原真相

午睡發生火警！阿公3樓倉皇跳窗逃生　阿嬤受困2樓被救出

朱學恆強吻案關鍵證人現身！陳菁徽作證聽鍾沛君訴苦：驚慌啜泣

月入30萬直播主猥褻正妹！開價5萬打砲遭拒　強吻額頭下場曝

毒蟲撞爛守望相助隊巡邏車！3隊員受傷　他丟「這一包」露餡

「姪子」每天噓寒問暖邀投資　台東翁匯70萬遭攔阻

仁愛敦南巷口未停車被連2罰！騎士分局前唱跳自創曲：X你的科技執法

抓賊的竟變賊！保四警2度偷長官皮夾　為5千元記大過再判囚1年

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

美女肉舖老闆手工切絲豬肉　網見刀法絲滑：不輸機器！

阿SIR來了！22歲男網咖「尿遁」　警廁所堵人查出他失聯2年

陸船越界2死發酵！中國海警揚言介入金廈海域　海巡曝5年救180人

遊客闖平交道拍火車遭保全拉出...網友PO抖音　鐵路警還原真相

午睡發生火警！阿公3樓倉皇跳窗逃生　阿嬤受困2樓被救出

朱學恆強吻案關鍵證人現身！陳菁徽作證聽鍾沛君訴苦：驚慌啜泣

月入30萬直播主猥褻正妹！開價5萬打砲遭拒　強吻額頭下場曝

毒蟲撞爛守望相助隊巡邏車！3隊員受傷　他丟「這一包」露餡

「姪子」每天噓寒問暖邀投資　台東翁匯70萬遭攔阻

仁愛敦南巷口未停車被連2罰！騎士分局前唱跳自創曲：X你的科技執法

抓賊的竟變賊！保四警2度偷長官皮夾　為5千元記大過再判囚1年

阿SIR來了！22歲男網咖「尿遁」　警廁所堵人查出他失聯2年

Joeman砸1500萬入手東京新房　在日YouTuber中肯分析：我可能不會買

快訊／日本「大創百貨」創辦人矢野博丈病逝　享壽80歲

海虎艦人員落海調查出爐！艦長免罰　海軍：機械、環境複合因素

陸船越界2死發酵！中國海警揚言介入金廈海域　海巡曝5年救180人

查看寵物監視器發現「女兒叫別人爸爸」　男測DNA崩潰：真的被綠

蔡鎤銘／台商成「礦坑裡的金絲雀」　中國市場響警鈴

夫妻鬧到要離婚！婆婆苦勸「嫁進來要融入老公家庭」　她更火了

白拒簽致朝野協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場

為歷屆美國總統評分！拜登14名贏「墊底川普」　專家公認最大功勞

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

社會熱門新聞

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人

即／猛撞違規左轉轎車！　28歲重機騎士宣告不治

床戰169正妹竟是男兒身　嫖客聽傻頻乾嘔

軍人酒駕睡死卡路中央　副駕正妹趴他腿上

台中嚴重車禍！遊覽車、貨車相撞　貨車翻覆

南投警上山打獵　疑「被誤認為獵物」遭開槍擊斃

獨／近40隻貓燒死！飼主當街向鄰居下跪道歉

國中畢業「許醫師」　密醫執業30年被抓了

獨／40貓咪葬身中途之家！愛媽撫屍淚崩

北堤東路非首次嚴重車禍！昔撞槽化島3死

更多熱門

相關新聞

北港慶元宵將聚千人提燈　警方將於24日將執行交管

北港慶元宵將聚千人提燈　警方將於24日將執行交管

雲林縣政府與朝天宮合作在顏思齊紀念碑圓環舉辦「龍耀雲騰慶元宵」活動，將於2月24日邀請知名歌手現場演唱，並於活動開演之前，笨港媽祖文教基金會亦舉辦北港地區一年一度的千人元宵踩街活動，為維護會場民眾安全，北港警分局將執行交通管制和現場維安工作。

「北港進香」獲認定為國家重要民俗

「北港進香」獲認定為國家重要民俗

雲林土庫車禍年輕夫婦慘死　建議設逆光警語

雲林土庫車禍年輕夫婦慘死　建議設逆光警語

土雞異常死亡　驗出確診禽流感

土雞異常死亡　驗出確診禽流感

雲耀虎威光廊啟燈　虎尾歷史建築散發夜光魅力

雲耀虎威光廊啟燈　虎尾歷史建築散發夜光魅力

關鍵字：

雲林縣動植物防疫所虐待動物雲林假愛心動物保護法

讀者迴響

熱門新聞

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

25歲AV女優遭追稅8000萬「存款全沒了」深田詠美發聲

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

史上最亂頒獎典禮！粉絲打架「搖滾區還有屎」

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面