遊客闖平交道拍火車遭保全拉出...網友PO抖音　鐵路警還原真相

記者林東良／台南報導

鐵警局高雄分局台南所副所長江育皇指出，有網友PO網指稱「2遊客闖越平交道拍火車遭保全制止拉出」，經調閱監視系統並無保全制止拉出旅客情事。

▲有網友PO影片指「2遊客闖越平交道拍火車遭保全制止拉出」，經調閱監視系統並無保全制止拉出旅客情事。（圖／記者林東良翻攝）

▲有網友在抖音PO出一段影片指控2遊客闖越平交道拍火車遭保全制止拉出。（圖／翻攝自網路）

據了解，有網友在抖音PO出一段影片，並指稱：「兩杯一邊過平交道一邊拍照，柵欄都放下來了還在裡面繼續拍，保全馬上拉他們出來，但警報還是被觸發了，自強號直接停下來，他們還在柵欄外面繼續拍，到底要多無知？」，因影片中並無拍到文中所指稱的畫面，也引起網友熱議。

▲鐵警局高雄分局台南所副所長江育皇指出，經調閱監視系統並無保全制止拉出旅客情事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

江育皇副所長指出，經查該事件發生時間為2月18日上午10時56分，在台南市仁德區虎山路平交道，有2名女子通過平交道一半時，平交道號誌始作動，該兩名女子隨即離開平交道，並無PO文者所稱民眾滯留於平交道，遭保全拉離情事；查訪103次自強號列車長表示，南北列車相互交錯時，司機員會減速，時常嗚笛示意，並非旅客闖入而停下。

鐵警局高雄分局在此呼籲行人經過平交道時，應暫停、看、聽，注意兩方有無來車，切勿逗留並快速通過，違者將依鐵路法第57條究責，處新台幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰。