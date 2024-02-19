雲林虎尾警分局強力執行清道　移除路障、強化市區道路整潔

▲虎尾警分局執行道路障礙清除專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為維護道路交通安全與順暢，確保用路人權益，雲林虎尾警分局於15日配合虎尾鎮及元長鄉公所清潔隊共同執行清道專案，就虎尾鎮中山路、光復路及民族路；元長鄉元西路、元東路、中山路等市區路段道路加強勸導、取締路障，並由清潔隊清除路霸及廣告物。

▲店家招牌放置路邊遭警方勸導移除。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明， 各種形式的障礙物如攤位、輪胎、花盆等占用車道、騎樓、人行道等區域，不僅嚴重影響雲林市容，更可能危及其他用路人的生命安全，因此針對道路上堆積、放置足以妨礙交通之物及未經許可在道路擺設攤販、設置廣告物等情形進行「清除道路障礙」專案工作。

▲虎尾警分局執行道路障礙清除專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明指出，專案執行成果包含，當場勸導改善2件、違規設攤開罰1件、清除廣告物5件、清除盆栽類障礙物2件其他類障礙物1件。另為維護民眾消防安全，該分局亦同時針對轄內10處列管市區窄巷進行清查，於清道專案勤務中同時執行窄巷公安維護，以保護民眾生命財產安全。

▲▼虎尾警分局強力執法，與清潔隊一同將路障清空。（圖／記者蔡佩旻翻攝）