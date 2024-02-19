　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林虎尾警分局強力執行清道　移除路障、強化市區道路整潔

▲虎尾警分局執行道路障礙清除專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局執行道路障礙清除專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為維護道路交通安全與順暢，確保用路人權益，雲林虎尾警分局於15日配合虎尾鎮及元長鄉公所清潔隊共同執行清道專案，就虎尾鎮中山路、光復路及民族路；元長鄉元西路、元東路、中山路等市區路段道路加強勸導、取締路障，並由清潔隊清除路霸及廣告物。

▲虎尾警分局執行道路障礙清除專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲店家招牌放置路邊遭警方勸導移除。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明， 各種形式的障礙物如攤位、輪胎、花盆等占用車道、騎樓、人行道等區域，不僅嚴重影響雲林市容，更可能危及其他用路人的生命安全，因此針對道路上堆積、放置足以妨礙交通之物及未經許可在道路擺設攤販、設置廣告物等情形進行「清除道路障礙」專案工作。

▲虎尾警分局執行道路障礙清除專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局執行道路障礙清除專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明指出，專案執行成果包含，當場勸導改善2件、違規設攤開罰1件、清除廣告物5件、清除盆栽類障礙物2件其他類障礙物1件。另為維護民眾消防安全，該分局亦同時針對轄內10處列管市區窄巷進行清查，於清道專案勤務中同時執行窄巷公安維護，以保護民眾生命財產安全。

▲虎尾警分局執行道路障礙清除專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼虎尾警分局強力執法，與清潔隊一同將路障清空。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局執行道路障礙清除專案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►假愛心！雲林救援134隻受虐犬貓　狗場負責人早有違規紀錄

►疑夕陽逆光致命！雲林土庫車禍年輕夫婦慘死　警建議設標誌提醒

►雲林小夫妻車禍雙亡！衝撞「瑞典坦克」車頭消失　可能原因出爐

►快訊／雲林2車對撞！車頭全毀零件噴飛　1男1女無呼吸心跳命危

►西螺福興宮國運籤「首抽」即三聖筊！　「辛未籤」啟示順遂之年

 

ET快訊
快訊／「大創百貨」創辦人矢野博丈病逝　享壽80歲
晚安小雞「老婆」被點名了！　柬埔寨總理1句話拆穿
白拒簽協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場
林大鈞就是不還錢！欠越竹航空400萬　還喊：大哥請多幫忙
騎過1路口噴2400！　騎士怒：X你的科技執法
楊寶楨辭職痛哭落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？
25歲已婚女師「多次激戰」男學生！長相曝光
快訊／阿提諾要求續約2年遭拒　籃協公布談判秘辛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

公共建築物未改善無障礙設施　雲林縣將開罰

雲林虎尾警分局強力執行清道　移除路障、強化市區道路整潔

竹市54位中小學校長會聚談創新　高虹安肯定科技翻轉教育

藝群醫美集團第15家診所　藝群桃園診所開幕完成6都完美布局

提升垃圾處理量能　竹市垃圾焚化廠完成升級優化

鹿耳門高空煙火秀元宵上場　南消加強煙火檢查及管制嚴陣以待

2024全國花燈競賽258件作品角逐「燈王」

台灣燈會「高鐵燈區」2／24開展　歡迎白天看蘭花晚上看燈花

花蓮農業肥料補助啓跑！3 ／1～29申請　每公頃2200元配送到家

「迎春禮踩街嘉年華」元宵重磅登場　限量「台南400通寶」加碼發送！

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

美女肉舖老闆手工切絲豬肉　網見刀法絲滑：不輸機器！

公共建築物未改善無障礙設施　雲林縣將開罰

雲林虎尾警分局強力執行清道　移除路障、強化市區道路整潔

竹市54位中小學校長會聚談創新　高虹安肯定科技翻轉教育

藝群醫美集團第15家診所　藝群桃園診所開幕完成6都完美布局

提升垃圾處理量能　竹市垃圾焚化廠完成升級優化

鹿耳門高空煙火秀元宵上場　南消加強煙火檢查及管制嚴陣以待

2024全國花燈競賽258件作品角逐「燈王」

台灣燈會「高鐵燈區」2／24開展　歡迎白天看蘭花晚上看燈花

花蓮農業肥料補助啓跑！3 ／1～29申請　每公頃2200元配送到家

「迎春禮踩街嘉年華」元宵重磅登場　限量「台南400通寶」加碼發送！

阿SIR來了！22歲男網咖「尿遁」　警廁所堵人查出他失聯2年

Joeman砸1500萬入手東京新房　在日YouTuber中肯分析：我可能不會買

快訊／日本「大創百貨」創辦人矢野博丈病逝　享壽80歲

海虎艦人員落海調查出爐！艦長免罰　海軍：機械、環境複合因素

陸船越界2死發酵！中國海警揚言介入金廈海域　海巡曝5年救180人

查看寵物監視器發現「女兒叫別人爸爸」　男測DNA崩潰：真的被綠

蔡鎤銘／台商成「礦坑裡的金絲雀」　中國市場響警鈴

夫妻鬧到要離婚！婆婆苦勸「嫁進來要融入老公家庭」　她更火了

白拒簽致朝野協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場

為歷屆美國總統評分！拜登14名贏「墊底川普」　專家公認最大功勞

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

台灣燈會安平藝術燈區假日人潮多

彰化衛生局追查致癌蘇丹紅　已無問題產品

喵星人躲進休旅車引擎　消防隊用這招解決

鹿耳門高空煙火秀元宵上場南消加強煙火檢查

台南佳里區住宅火警火災警報器救人命

快訊／台中燈會主燈區驚傳4人落水　

積極推動台南「東山迎佛祖」

台南火山碧雲寺觀音佛祖回駕防災宣導

女大生遊恆春錢包不見了　好心人撿到報警

北港慶元宵將聚千人提燈　警方將於24日將執行交管

台鐵科工館站旅客摔落月台遭進站列車輾斃　

南消官田分隊大型春聯喚起住警器的重要

大型地下停車場南消七大隊辦理實地踏勘

「迎春禮踩街嘉年華」元宵重磅登場

更多熱門

相關新聞

雲林救援134隻受虐犬貓　狗場負責人假愛心早有紀錄

雲林救援134隻受虐犬貓　狗場負責人假愛心早有紀錄

雲林林內鄉驚傳有民眾不當飼養虐待犬貓且數量高達134隻，經相關單位突襲稽查，確認陳姓負責人涉嫌未妥善照顧犬貓，事實明確。更發現陳男早於2015年即因違反動物保護法遭列不得飼養應辦理登記動物之對象，全案將依動物保護法相關規定裁處。

北港慶元宵將聚千人提燈　警方將於24日將執行交管

北港慶元宵將聚千人提燈　警方將於24日將執行交管

「北港進香」獲認定為國家重要民俗

「北港進香」獲認定為國家重要民俗

雲林土庫車禍年輕夫婦慘死　建議設逆光警語

雲林土庫車禍年輕夫婦慘死　建議設逆光警語

雲耀虎威光廊啟燈　虎尾歷史建築散發夜光魅力

雲耀虎威光廊啟燈　虎尾歷史建築散發夜光魅力

關鍵字：

虎尾警分局路障清除道路障礙雲林虎尾鎮元長鄉

讀者迴響

熱門新聞

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

25歲AV女優遭追稅8000萬「存款全沒了」深田詠美發聲

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

史上最亂頒獎典禮！粉絲打架「搖滾區還有屎」

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面