雲林小夫妻車禍雙亡！衝撞「瑞典坦克」車頭消失　可能原因出爐

記者蔡佩旻、閔文昱／雲林報導

雲林縣土庫鎮奮起里今（17）日下午4時58分發生重大車禍，一輛黑色Toyota與號稱「瑞典坦克」的白色Volvo休旅車發生對撞，造成黑車內夫妻雙亡、Volvo駕駛輕傷事故。警方調查，不排除黑車是因夕陽逆光影響於彎道偏移，才與對向白車對撞，但詳細事故原因仍待進一步調查。

警方指出，該起事故發生在今天下午4時58分許，23歲徐姓男子載著駕駛自小客車載著妻子周女，沿145縣道北往南行駛，卻在行經土庫鎮奮起里綺胡15-6號前路段時突然偏離車道，與對向由南往北行駛的49歳Volvo駕駛發生對撞。

▲雲林2車對撞，釀成2死1傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

警消人員到場後，於5時20分順利救出受困黑色小客車的駕駛與女性副駕駛，但2人均無呼吸心跳，由救護人員送往北港媽祖醫院及虎尾若瑟醫院搶救後，宣告不治；白色自小客車駕駛則是輕傷自行走上救護車，送醫治療，詳細肇事原因尚待警方釐清。

警方研判，不排除黑車因夕陽逆光影響於彎道偏移，才與對向白車對撞，呼籲用路人駕駛各類車輛時，應注意道路人車狀況，並於出門前注意身體狀況，妥適休息再上路，集中精神注意車前狀況行駛，以避免交通事故發生。