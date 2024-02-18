疑夕陽逆光致命！雲林土庫車禍年輕夫婦慘死　警建議設標誌提醒

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土庫鎮奮起里昨（17）日下午發生一起釀2人死亡重大車禍，一輛黑色Toyota疑似因夕陽逆光刺眼於彎道偏移與對向白車號稱「瑞典坦克」的白色Volvo對撞。警方今日前往案發地現勘並建請增設「逆光危險路段」警語標誌，提醒駕駛下午行駛該路減速慢行。

▲徐姓駕駛載妻子行經土庫鎮奮起里疑因太陽強光直接照射影響視線偏離車道，與對向尹姓駕駛發生對撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，徐姓男子（24歲，北港人）駕駛自小客車載著妻子周女（23歲，陸籍），沿145縣道土庫往北港方向行駛，行經土庫鎮奮起里綺胡15-6號前路段時疑因太陽強光直接照射影響視線偏離車道，與對向由南往北行駛的49歳Volvo尹姓駕駛發生對撞。造成徐男夫妻2人送醫搶救後宣告不治；白色自小客車駕駛則是輕傷自行走上救護車，送醫治療。

▲土庫興新里、綺湖里的路段，每天下午約4時起，太陽光直射道路逆光十分嚴重，相當刺眼。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林檢警今日會同相驗，家屬對於意外的發生深感傷痛，不願多作表示。虎尾警分局派員前往案發地現勘，地里長和居民均反映雲145線是北港通往虎尾、斗六的重要道路，而位於土庫興新里、綺湖里的路段，每天下午約4時起，太陽光直射道路逆光十分嚴重，相當刺眼。

▲針對車禍事發地點位於高鐵交會處不遠的彎道，是否因逆光釀禍，警方表示將會進一步釐清。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張姓居民指出，尤其在與高鐵交會的路段，因有高鐵遮光， 一旦穿越高鐵後，強光馬上直撲而來，「隧道效應」的光線反差，常令駕駛眼前一片漆黑看不清前方車況，加上該處又是彎道，的確十分危險。

針對車禍事發地點位於高鐵交會處不遠的彎道，是否因逆光釀禍，警方表示將會進一步釐清，且對於該路段逆光影響用路人行車安全部分，虎尾副分局長陳建伊表示，將評估設立「前方逆光、小心行駛、減速」標誌或LED警示燈的可行性，提醒用路人小心慢行，以確保安全。

▲虎尾警方今日前往土庫鎮2死車禍案發地現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局強調，虎尾分局將規劃肇事路段週邊道路連續3天A1事故防制並增排交通稽查勤務，加強取締路口未停讓、未帶安全帽、無照駕駛等違規，強化重大交通違規取締作為，並持續針對交通違規熱時熱點加強取締相關違法違規行為，以防制交通事故發生。

▲徐姓駕駛載妻子行經土庫鎮奮起里疑因太陽強光直接照射影響視線偏離車道，與對向尹姓駕駛發生對撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）