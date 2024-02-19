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社會 社會焦點 保障人權

毒蟲撞爛守望相助隊巡邏車！3隊員受傷　他丟「這一包」露餡

記者許權毅／台中報導

台中市一名40多歲吳姓男子昨日駕車行經龍井區，疑似因闖紅燈被攔查，沒想到吳男沿中華路逃逸約500公尺，在一處路口迴轉，當場撞上田中里守望相助隊車輛，2車車頭嚴重受損，3名隊員受傷送醫。吳男腳部骨折，身上還被搜出海洛因跟安毒，依法送辦。至於吳男是否有毒駕，警方表示已經採尿送驗中。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市龍井區田中里守望相助隊巡邏車昨晚遭一名吳姓毒犯撞爛。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

烏日警分局指出，吳男昨日22時25分沿龍井區中華路一段直行，在一處路口闖紅燈被大肚所員警攔查，吳男加速逃逸，在臨港東路一段155巷左轉，撞上對向直行的守望相助隊車輛，導致車上駕車陳姓隊員以及乘客劉、周姓隊員受到擦挫傷，所幸無生命危險。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

監視器畫面拍下，吳男車輛快速迴轉，跟守望相助隊車輛嚴重碰撞，2車車頭幾乎全毀，還冒出陣陣白煙。

警方到場後，發現吳男疑似丟棄一只布包，員警找回後，發現裡頭有海洛因2包（毛重8.57克與3.99克）、安非他命1包（毛重2.01克）以及注射針筒4支，吳男坦承是因為攜帶毒品，一時心虛才會加速逃逸。全案警詢後將依毒品罪嫌移送台中地檢署送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

龍井區公所指出，3名隊員執勤時遭逃逸毒販撞上，經就醫檢查後均已返家休養。今日戴燕如區長等人代表台中市長盧秀燕前往慰問，除關心傷勢及身體狀況外，亦感謝他們的執勤辛勞，並指示務必協助申請保險相關事宜，並囑咐多休養。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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