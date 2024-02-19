台南佳里區住宅火警　火災警報器發揮功效救人數命

▲台南市佳里區文化路附近一處透天厝發生火警且有延燒之虞，現場燃燒倉庫廚房面積約5坪，所幸住宅用火災警報器作動示警，讓住戶們全部提早逃生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消第三大隊佳里分隊2月18日下午5時28分據報，佳里區文化路附近一處透天厝發生火警且有延燒之虞，立即出動佳里、麻豆、將軍、西港、七股分隊13車23人前往灌救，現場燃燒倉庫廚房面積約5坪，所幸住宅用火災警報器作動示警，讓住戶們全部提早逃生。

據屋主表示，平常與親弟同居，當時有在後方燒柴煮水，上樓時不久後住警器發出警報，發現房屋後方有濃煙及起火延燒並趕緊逃生、打119報案。隔壁住戶為一對夫妻，也因為有裝設住警器且作動而立即逃生至戶外安全區域。

南消第三大隊陳坤宗大隊長說，民眾在家應格外注意煮食不慎引起的火災並應安裝住警器保平安，謹記小火快逃、濃煙關門的觀念，平時要養成良好的用火用電習慣外，應重視自主居家防火，主動於家中居室、廚房及樓梯間裝設住警器，住警器有及早通報、早反應、早逃生、價格便宜、便於安裝、易於檢測、免插電源等特性，且使住戶能於火災初期快速警覺，在各大量販場所及網路平台皆有販賣。

消李明峯局長表示，人若要離開廚房，應確認爐火是否已關閉，以避免火災發生，並謹記「火在人在，人離火熄」之防火原則；消防局在災後，也立即派當地消防分隊同仁到現場附近向居民實施防火宣導，提升民眾對於用火、用電及居家消防安全的知識。