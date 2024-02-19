積極推動台南「東山迎佛祖」　黃偉哲：期民俗扎根校園

▲台南「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，2月19日（農曆正月初十）凌晨舉行莊嚴肅穆的迎佛祖回駕大典。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」於2011年由文化部指定為國家重要民俗，為東山、白河地區一年一度重要的民俗活動，2月19日（農曆正月初十）凌晨舉行莊嚴肅穆的迎佛祖回駕大典，立委賴惠員、林俊憲、議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳、趙昆原皆到場皆到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，為讓民俗扎根校園，東山國小與文資處合作連續數年辦理民俗推廣活動，去年更完成民俗插畫繪製，2024年度運用繪製成果、寓教於樂，由東山國中主辦民俗插畫推廣講座，聯合東原國中、東山國小、吉貝耍國小、聖賢國小、東原國小、青山國小等共7校進行推廣，讓在地學子透過生動繪畫認識民俗風貌。

台南市文化資產管理處表示，「東山迎佛祖」具悠久之歷史，迄今仍保留傳統古風。2月19日（農曆正月初十）凌晨舉行回駕大典，徒步全程為23.4公里，萬千信眾將手持「暗八香」、挑「馬草擔」，高舉火把，點亮漆黑山林，陪伴佛祖徒步下山。

為使民俗扎根校園，今年在文資處委託之下，東山國中將聯合東原國中、東山國小、吉貝耍國小、聖賢國小、東原國小、青山國小等7校，以民俗插畫、故事腳本為基礎，發展相關教材及小小解說員，於各學校內進行推廣，讓學子透過生動插畫認識民俗，了解迎佛祖之起源與重要內涵。

未來，市府將持續推動民俗教育，讓東山迎佛祖的內涵向下扎根，從香路實地體驗、插畫故事推廣等多元管道，讓民俗信仰內涵以及深厚歷史能更為莘莘學子所認識，不僅徒步迎佛祖，也以畫筆說民俗，讓在地故事、百年情感躍然紙上。