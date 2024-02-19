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「北港進香」獲認定為國家重要民俗　珍貴文化將世代相傳

▲雲林北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲文化部登錄「北港進香」為重要民俗，並認定「財團法人北港朝天宮」為保存者。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

文化部2月17日召開「第九屆民俗審議會」113年度第1次會議，出席委員全數同意登錄「北港進香」為重要民俗，並認定「財團法人北港朝天宮」為保存者。「北港進香」將成為全國第23個重要民俗，北港朝天宮為唯一傳承兩項重要民俗「北港進香」暨「朝天宮迎媽祖」的保存者，雲林已擁有5個國家重要民俗。

文化部指出，北港朝天宮是台灣媽祖信仰具指標性的進香勝地，根據朝天宮統計，每年到訪的進香團數量超過3000團，香客人數達數百萬，可視為台灣媽祖本土化重要表徵。北港進香的儀式豐富且獨特，流程主要為恭請神尊進殿、結紅綾、團拜、刈火、回駕。北港朝天宮也尊重各地宮廟各項進香習俗及儀式作法，包含刈火、交香、請水、招軍請火等。

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北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，身為北港人，數十年來為媽祖婆服務，除了責任之外，更期待將北港進香登錄為國家重要民俗並發揚光大。近年除了朝天宮主導推動的進香文化保存，北港各界的文武陣頭及熱心商家民眾也自主透過接駕、接待來展現北港進香獨特的文化能量。

蔡咏鍀說，相信各位專家學者來到北港訪查，亦或透過媒體看到白沙屯媽祖來北港進香等場面，都能感受北港進香文化的價值。北港朝天宮及北港進香眾多宮廟皆全力支持北港進香登錄為國家重要民俗，更願意在未來，持續推動北港進香各項文化保存工作，讓這項珍貴的文化能世代相傳下去。
 
雲林縣政府指出，「北港進香」3百年來持續由民間自主辦理及延續，同時也能取得地方社群及跨域群體之認同，讓參與北港進香的宮廟更了解自家宮廟的歷史及文化網絡，凸顯出「北港進香」民俗的歷史文化重要性，並形成地方生活文化之一環，所蘊含的文化資產意涵非常深厚，對於台灣民間社會的影響力更為巨大。

▲雲林北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲白沙屯媽祖鑾駕回北港朝天宮進香，媽祖鑾轎三進三退進入北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

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