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國立土庫商工健力隊赴泰國交流　攜手提升體育專業

▲國立土庫商工健力隊與Opor教練、法國CF選手合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國立土庫商工健力隊與泰國現役國手，亞洲健力硬舉紀錄保持者Opor教練合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

教育部體育署推動「新南向體育交流運動」計畫，國立土庫商工健力代表隊積極申請，利用寒假由張靜芳老師帶領健力隊學生前往泰國國家健力訓練中心進行體育運動移地訓練，交流中的表現亦獲泰國教練與選手的讚賞，藉由雙向交流吸取新南向國家運動優勢、技能與訓練實務。

土庫商工說明，健力隊成立20多年間在學校老師帶領下保持不錯表現，近年來成立健力訓練教室，添購專業的訓練器材提供學生最佳體能訓練，且於國內外各項賽事均榮獲佳績。包含2023年全國菁英盃暨水泉盃健力錦標賽全國高中男子組團體冠軍、2023年雲林縣秋季縣長盃健力錦標賽，榮獲4面金牌、3面銀牌以及3面銅牌，應屆畢業校友黃雍晉同學更於2023年亞洲經典健力錦標賽勇奪四面金牌並破亞洲青少年紀錄。

有鑑於泰國健力運動發展亮眼，在世界競賽領域亦佔有一席之地，其選手培訓方式很值得我國選手學習經驗。因此學校積極申請教育部體育署新南向體育交流運動計畫，以獲得移地交流訓練機會。在土庫商工教師與雲林縣健力委員會合作安排下，設計一週密集豐富的訓練交流與參訪行程，讓台泰兩地選手，交換訓練經驗，增加比賽經驗和提升運動專業，使技術更上一層樓。

國立土庫商工健力隊教師張靜芳表示，藉由本次新南向體育交流，讓選手們對訓練方式及國際視野都有更寬廣認識，磨練出更為精進的專業技術、訓練模式，期待能突破各自的運動表現。

▲國立土庫商工健力隊與Opor教練、法國CF選手合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國立土庫商工健力隊與Opor教練、法國CF選手合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

 

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