白沙屯媽祖進香2／16報名！他提早4天排隊搶得頭香　廟方提醒這件事

▲白沙屯媽祖進香2月16日開放報名，廟方表示未接受網路報名，信徒勿受騙上當。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖訂於3月18日出發，徒步前往雲林北港朝天宮進香，將從2月16日至3月14日受理報名，拱天宮強調，並未提供網路報名，若信眾無法到場報名，一定要找熟識的親友協助報名，以免受騙上當。

拱天宮16日上午8點才正式受理報名，不過，從昨(12)日開始就有民眾排隊報名，搶得頭香、排第一位的是住在拱天宮附近的信徒，是一名從小信仰媽祖的虔誠弟子。

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拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，信徒報名提前排隊的情況每年都有，今年報名從2月16日開始，春節前就有信徒開始排隊，由於春節期前香客眾多，有些信徒拿椅子、石頭排隊，容易產生髒亂狀況，經廟方勸導，從年初三(12日)才開放排隊。

陳春發說，往年為了到北港搶住宿順位，預先排隊相當踴躍，今年由於到北港時是星期六，朝天宮香客大樓早被其他宮廟預訂一空，無法提供信徒休息，信徒提早排隊的誘因降低很多，不過，到今(13)日為止，還是有38位民眾到拱天宮香客大樓排隊。

據了解，拱天宮徒步進香的報名費為700元，去年有11萬3千多信徒報名，今年廟方預估比去年多2成，準備13萬5800套報名配件，包含帽子一頂、毛巾一條、背心一件及編號手臂臂章一個。

據傳，有不肖人士在網路上貼文，可代為報名但須加收手續費，不少信眾恐遭詐騙，拱天宮管理委員會重申，拱天宮並未提供網路報名，若信眾無法到場報名，一定要找熟識的親友協助報名，或電洽拱天宮協助，拱天宮商店街有2家店家可代理報名，完全免手續費替無法到場報名信眾服務，廟方可提供相關資訊，有需求者可電洽：（037）792058。

▲白沙屯媽祖進香2月16日開放報名，12日起已經有信徒開始排隊，搶得頭香、排第一位的是住在拱天宮附近的信徒。（圖／記者蔡文淵翻攝）